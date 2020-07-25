Coronavírus: ES registra 2.386 mortes e passa de 76 mil casos

Testes de coronavírus: mais de 76 mil casos no ES Crédito: Freepik

Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 57.402 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus, o que dá 74% dos casos.. A taxa de letalidade no Estado é de 3,11% e, até agora, mais de 161 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 11.604 registros da doença, seguida por Vitória (10.367), Serra (9.947) e Cariacica (8.671). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.376 pessoas infectadas.

Há ainda 18 municípios em risco alto, locais onde valem regras mais restritivas para atividades econômicas e sociais. Outros 19 estão em risco baixo, quando a maior parte das atividades é liberada, exceto aulas, abertura bares e realização de eventos.

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.