Coronavírus: ES registra 2.386 mortes e passa de 76 mil casos

O Espírito Santo chegou a 76.598 casos e 2.386 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde deste sábado (25). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 744 pessoas e resultou em 13 óbitos.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 57.402 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus, o que dá 74% dos casos.. A taxa de letalidade no Estado é de 3,11% e, até agora, mais de 161 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 11.604 registros da doença, seguida por Vitória (10.367), Serra (9.947) e Cariacica (8.671). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.376 pessoas infectadas.
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Também neste sábado, o governo do Estado divulgou um novo mapa com a classificação dos municípios. Das 78 cidades capixabas, 41 foram classificadas como de risco moderado de coronavírus pela metodologia da Matriz de Risco.
Há ainda 18 municípios em risco alto, locais onde valem regras mais restritivas para atividades econômicas e sociais. Outros 19 estão em risco baixo, quando a maior parte das atividades é liberada, exceto aulas, abertura bares e realização de eventos.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar; Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.