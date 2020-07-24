Realização do Carnaval de Vitória 2021 será decidida em outubro

Bateria e samba da Boa Vista conquistaram arquibancadas e camarotes Crédito: Vitor Jubini

Segundo a Liesge, os presidentes das escolas de samba do grupo especial de Vitória estão se reunindo semanalmente de forma virtual para discutir o evento.

"Estamos nos reunindo com esperança de que, até o final do ano, esta questão da pandemia esteja solucionada e que iniciemos 2021 com uma nova perspectiva", disse o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, em entrevista à produção do Divirta-se

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória, que reconheceu o efeito negativo da pandemia no setor, mas não garantiu a realização do evento em 2021.

Em nota, a prefeitura salientou a prioridade no combate à pandemia do novo coronavírus e ainda acrescentou que "planos posteriores, inclusive sobre o carnaval, serão estabelecidos em comitês específicos criados para tratar da recuperação dos setores afetados pela Covid-19".

Segundo a prefeitura, há uma manutenção do diálogo com as ligas das escolas de samba.

O subsecretário, quando questionado sobre o funcionamento da área de eventos, afirmou que caso a população tenha um comportamento semelhante ao apresentado antes da pandemia, haverá a retomada da doença e os números, como o de casos confirmados e mortes, deverão voltar a crescer, impedindo a plena reabertura.