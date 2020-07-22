Vitória - ES - Local no Sambão do Povo onde a Prefeitura irá montar uma estrutura para abrigar doentes de Covid-19. Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Atendimento em centro de quarentena será reduzido de 50 para 15 doentes em Vitória

Sambão do Povo para acolher pacientes com Com uma demanda menor do que o previsto inicialmente, o centro de quarentena, montado pela Prefeitura de Vitória nopara acolher pacientes com Covid-19 em situação de vulnerabilidade, vai ser readequado  capacidade atual para até 50 atendimentos simultâneos passará para 15.

O centro de quarentena foi criado para acolher idosos, moradores em situação de rua, deficientes físicos e outras pessoas que tenham dificuldade de manter o isolamento por 14 dias, como é indicado para pacientes com coronavírus.

"Importante dizer que essa é uma notícia positiva: estamos falando da diminuição de uma capacidade total de um serviço feito para enfrentar uma pandemia. Estamos sendo surpreendidos por uma curva descendente antes do tempo que os próprios epidemiologistas indicavam. Como gestores, temos que nos precaver para o pior cenário e o pior cenário era de 800 pessoas para serem atendidas", comentou, em entrevista para a TV Gazeta, Bruno Toledo, o coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos impactos causados pela Covid-19  criado pela Prefeitura de Vitória.

Questionado se não seria mais viável economicamente buscar outras formas de atendimento para esses pacientes, como hospedagens, Toledo justificou que esse é um serviço de acolhimento para pacientes em vulnerabilidade social e que, por isso, são necessários profissionais capacitados.