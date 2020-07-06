Centro de quarentena em Vitória recebe primeiros pacientes com Covid-19

Sambão do Povo foi escolhido pela Prefeitura para receber uma estrutura que abriga doentes de Covid-19.

Criado pela prefeitura da capital para monitorar os casos confirmados e atenuar a disseminação do novo coronavírus, os espaços serão utilizados por indivíduos que apresentam sintomas leves da doença, portanto, não precisam de atendimento médico especializado dentro de unidades de saúde.