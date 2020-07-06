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Pandemia

Brasil ultrapassa a marca de 65 mil mortes por coronavírus

Os dados foram divulgados por meio do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 14:11

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 14:11

Vitória - ES - Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe.
Ao todo, 65.120 vidas foram perdidas para a Covid-19 e 1.613.351 contaminados pela doença  Crédito: Vitor Jubini
O Brasil registrou 220 mortes e 8.766 infectados pelo novo coronavírus no balanço divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa às 13h desta segunda-feira, 6, ultrapassando o total de 65 mil óbitos pela doença. Ao todo, 65.120 vidas foram perdidas para a covid-19 e 1.613.351 contaminados pela doença desde o início da pandemia, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde na manhã desta segunda-feira.
As novas mortes foram registradas no Ceará (21), Distrito Federal (16), Goiás (33), Minas Gerais (29), Mato Grosso do Sul (5), Pernambuco (20), Rio Grande do Norte (33), Roraima (3), São Paulo (56) e Tocantins (4).
Desde que as regras de isolamento e distanciamento sociais foram flexibilizadas em meio à pandemia, pelo menos 12 capitais brasileiras viram seus índices de infecções aumentarem. Em São Paulo, a reabertura da economia com o Plano SP também fez o registro de mortes acelerar e atingir o maior número de vítimas fatais na última quinzena de junho. Ainda no domingo, 5, o Estado ultrapassou a marca de 320 mil infectados e 16 mil óbitos, mas nos últimos dias os números apresentaram uma desaceleração.

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CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA

O balanço de óbitos e casos no Brasil é resultado da parceria entre jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar os números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.
Mesmo com o recuo do Ministério da Saúde, que voltou a divulgar o consolidado de casos e mortes, o consórcio dos veículos de imprensa continua com o objetivo de informar os brasileiros sobre a evolução da covid-19 no País, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos.
O órgão informou, no início da noite deste domingo, que o Brasil contabilizou 602 óbitos e mais 26.051 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Com isso, segundo o Ministério da Saúde, no total são 1.603.055 mortes e 64.867 casos confirmados pelo coronavírus. O número é diferente do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

MORTES NO MUNDO 

O Brasil é o segundo do mundo com maior número de casos e mortes por covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 2,8 milhões de infecções confirmadas e 129,7 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Veja os números abaixo:
- Estados Unidos: 129,9 mil

- Brasil: 65 mil

- Reino Unido: 44,3 mil

- Itália: 34,8 mil

- México: 30,6 mil

- França: 29,8 mil

- Espanha: 28,3 mil

- Índia: 19,6 mil

- Irã: 11,7 mil

- Peru: 10,5 mil

INFECTADOS NO MUNDO

- Estados Unidos: 2,8 milhões

- Brasil: 1,6 milhão

- Índia: 697,4 mil

- Rússia: 686 mil

- Peru: 302 mil

- Chile: 295 mil

- Reino Unido: 286,9 mil

- México: 256 mil

- Espanha: 250,5 mil

- Irã: 243 mil

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