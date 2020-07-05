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Combate à Covid-19

Emirados Árabes doam ao Brasil 10 toneladas de materiais de saúde

Produtos, que incluem testes rápidos, máscaras, roupas e luvas médicas chegam nesta segunda ao país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2020 às 19:09

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 19:09

Coleta de sangue de para para realização do teste rápido de Covid-19 pela Petrobras
Testes rápidos serão doados ao Brasil Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
O Brasil vai receber nesta segunda-feira, 6, 10 toneladas de material de saúde doados pelos Emirados Árabes. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Defesa, a doação inclui produtos como máscaras, testes rápidos, luvas e roupas médicas.
Todos os insumos serão recebidos pela Defesa que cuidará da logística e distribuição posterior pelo Ministério da Saúde. A ação faz parte da operação Covid-19, coordenada pela pasta. O avião dos Emirados Árabes chegará na Base Aérea de Brasília às 6h desta segunda. 

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