Emirados Árabes doam ao Brasil 10 toneladas de materiais de saúde

O Brasil vai receber nesta segunda-feira, 6, 10 toneladas de material de saúde doados pelos Emirados Árabes. Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Defesa, a doação inclui produtos como máscaras, testes rápidos, luvas e roupas médicas.

Todos os insumos serão recebidos pela Defesa que cuidará da logística e distribuição posterior pelo Ministério da Saúde. A ação faz parte da operação Covid-19, coordenada pela pasta. O avião dos Emirados Árabes chegará na Base Aérea de Brasília às 6h desta segunda.