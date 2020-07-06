Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Brasil ultrapassa 1,6 milhão de casos confirmados de Covid-19
Coronavírus

Brasil ultrapassa 1,6 milhão de casos confirmados de Covid-19

São Paulo se mantém como o Estado mais afetado pelo novo coronavírus com um total de 320.179 casos confirmados e 16.078 mortes

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 07:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2020 às 07:41
Coronavírus - Covid19
O Brasil tem uma média de 30 mortos por 100 mil habitantes durante a pandemia do novo coronavírus Crédito: Nattthewafflecat/Pixabay
O Brasil ultrapassou neste domingo (5) a marca de 1,6 milhão de casos confirmados do novo coronavírus. Foram 26.652 novos casos foram computados nas últimas 24 horas, atingido 1.604.585 de pessoas infectadas. O país acumula 64.900 vítimas após novas 535 mortes.
Os dados foram compilados por um consórcio entre Folha, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL. Os veículos de imprensa se reuniram para informar números sobre o novo coronavírus, que são coletados diariamente com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço das informações é fechado sempre às 20h.
A iniciativa do consórcio de veículos de compilar e divulgar os dados sobre Covid-19 é uma resposta a atitudes recentes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins, retirou informações do ar, deixou de divulgar totais de casos e mortes e divulgou informações conflitantes.

Veja Também

Veículos de comunicação formam parceria para dar transparência a dados de Covid-19

A marca de 1,6 milhão de casos foi alcançada um dia após o Brasil registrar seu sábado mais letal desde o início da pandemia, com 1.111 mortes - o terceiro sábado consecutivo com recorde de mortes.
São Paulo se mantém como o Estado mais afetado pelo novo coronavírus com um total de 320.179 casos confirmados e 16.078 mortes.
Neste domingo, no entanto, a região Nordeste foi a que mais registrou mortes, 207 das 535. A Bahia foi o Estado com mais óbitos na região (57), seguido pelo Maranhão (34).

Veja Também

No país, Covid mata mais homens pardos acima de 60 anos com comorbidades

Os dados podem estar subnotificados devido a ausência de novo dados do Estado de Goiás, que apesar de atualizar o sistema manteve o registro de mortes e pessoas infectadas deste sábado (4). De acordo com a Secretaria de Saúde de Goiás o Estado não teria registrado notificações neste domingo.
O Brasil tem uma média de 30 mortos por 100 mil habitantes durante a pandemia. O índice é menor que o dos Reino Unido (66), EUA (39) e Itália (67), por exemplo, mas excede o de países com mais sucesso no controle da doença, como Alemanha (11) e a vizinha Argentina (3).
No próximo dia 15 de julho, o Brasil completará três meses sem um ministro da saúde efetivo. Segue no cargo interinamente o general do exército Eduardo Pazuello. Luiz Henrique Mandetta foi o primeiro ministro a deixar a pasta após uma série de embates com o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi demitido no dia 16 de abril por defender a ciência como parâmetro para tomada de decisões e o isolamento social.

Veja Também

Não há evidência para uso de testes rápidos para Covid-19, aponta estudo

Já o seu sucessor, o oncologista Nelson Teich, pediu para sair do cargo após receber do presidente um ultimato para ampliar o uso da cloroquina contra o coronavírus. O remédio não demonstra ter efeito positivo contra a doença, segundo a literatura científica. Teich deixou o governo a dois dias de completar um mês como ministro, no dia 15 de maio.
Neste domingo, o Ministério da Saúde divulgou seus dados sobre a infecção no Brasil com o a Covid-19. Segundo o governo federal, foram 26.051 novos casos e 602 novas mortes confirmadas pela Covid-19 no Brasil neste domingo (5). O total já chega a 64.867 mortes e 1.603.055 casos pelo novo coronavírus.
Entre os Estados, São Paulo ainda soma o maior número total de registros -são 320.179 casos e 16.078 mortes. Em seguida na lista, aparecem os Estados do Ceará, Rio de Janeiro e Pará.
Os dados mostram ainda que há 906.286 pessoas recuperadas da doença e 631.902 estão em acompanhamento.

Veja Também

Estudo detecta coronavírus em esgoto de SC em novembro de 2019

Coronavírus já chegou a 90% das cidades brasileiras, diz Ministério da Saúde

Ação do sol tem baixo poder para eliminar coronavírus, aponta estudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Receita recebe mais de 870 mil declarações do IR no ES e supera previsões
Imagem de destaque
Rio de Janeiro investiga suspeita de Ebola após caso semelhante em São Paulo: o que se sabe até agora
Alguns erros simples na declaração podem levar à malha fina e gerar pendências com a Receita Federal (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Prazo para envio da declaração anual do MEI termina neste domingo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados