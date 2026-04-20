Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Um jovem de 25 anos, identificado como Clécio Barros dos Santos Júnior, morreu após confronto com a Polícia Militar durante uma ação para cumprir um mandado de prisão, na noite de domingo (19), no bairro Riviera, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
Ele era procurado por homicídio, duas tentativas de homicídio e suspeita de participação em outro crime registrado em Barra Seca, também no município, em dezembro de 2025.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima de que Clécio estaria na região e retornaria para casa em um carro. Durante as buscas, o veículo foi localizado nas proximidades do imóvel.
Ainda segundo a polícia, ao perceber a aproximação, o homem fugiu e entrou na residência. Os militares realizaram o acompanhamento e o encontraram dentro do imóvel. Durante a abordagem, a companheira do suspeito teria tentado atrapalhar a ação dos policiais. Em seguida, o homem pegou um revólver e efetuou disparos contra a equipe, que revidou.
Clécio foi socorrido e levado para a Unidade Mista de Internação da cidade. Ele chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Militar informou que a arma utilizada pelo suspeito, um revólver Taurus calibre .38, com seis munições, além de um coldre com outras duas munições intactas, foi apreendida.
O caso da morte por intervenção legal de agente do Estado foi registrado na Delegacia de São Mateus. O corpo do suspeito, de 25 anos, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares. A arma e as munições apreendidas será enviada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica.