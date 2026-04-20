Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Um jovem de 25 anos, identificado como Clécio Barros dos Santos Júnior, morreu após confronto com a Polícia Militar durante uma ação para cumprir um mandado de prisão, na noite de domingo (19), no bairro Riviera, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.





Ele era procurado por homicídio, duas tentativas de homicídio e suspeita de participação em outro crime registrado em Barra Seca, também no município, em dezembro de 2025.



