Com coronavírus, deputada Janete de Sá é internada na UTI

A deputada Janete de Sá (PMN), que está com coronavírus, sofreu uma piora no quadro de saúde e precisou ser internada na UTI. A parlamentar foi levada de ambulância, na tarde desta terça-feira (21) para o Hospital Vila Velha, e foi submetida a uma tomografia. Ela tem 64 anos de idade, e de acordo com a assessoria, não possui comorbidades, como problemas cardíacos, por exemplo.
De acordo com o filho mais velho da deputada, Janete estava em tratamento em casa, e relatou dificuldade para respirar. Ao chegar ao hospital, foi verificado que ela estava com baixa saturação de oxigênio no sangue, abaixo de 70%. A parlamentar testou positivo para a Covid- 19 na última sexta-feira (17).
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), escreveu na noite da última terça-feira (21) em suas redes sociais desejando a recuperação da parlamentar.
Os deputados estaduais Capitão Assumção (Patriota) e Alexandre Quintino (PSL) prestaram solidariedade à deputada, durante a sessão ordinária da Assembleia, na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com Musso, o quadro da parlamentar é estável. "As informações desta manhã é que a saturação de oxigênio, que estava baixa ontem, se estabilizou", contou.