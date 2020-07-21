Prefeito do ES descobre que teve coronavírus e já está curado

O prefeito de Mantenópolis, Herminio Hespanhol, anunciou nesta segunda-feira (20) que, após teste, descobriu que teve o novo coronavírus, mas já é considerado curado. O teste foi feito após o chefe do Executivo apresentar alguns sintomas leves da doença.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito disse que o exame confirmou que ele já foi contaminado pela Covid-19, mas que já é considerado curado da doença já que não apresentou sintomas graves, sentindo apenas um mal-estar.
"Hoje amanheci um pouco indisposto e fui fazer o exame rápido, o exame de Covid-19. Porque eu fui? Porque a gente tem que ter responsabilidade a quem a gente está no dia a dia, atendendo muita gente, automaticamente a gente está na linha de frente, então eu fui fazer o exame. Eu adquiri, sim, o vírus. Mas já estou curado, graças a Deus. Eu tenho só que agradecer a Deus, pois comigo foi diferente. Tive o vírus, mas estou curado, não tenho problema nenhum"
CORONAVÍRUS EM MANTENÓPOLIS
De acordo com dados do Painel Covid-19, Mantenópolis contabiliza 124 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março deste ano. Três pessoas morreram vítimas da doença e 76 já são consideradas curadas clinicamente.
A taxa de isolamento social no município, segundo dados do Painel Covid-19, do Governo do Estado, é de 67,46%, chegando, em alguns dias, aos 70% conforme recomenda às autoridades em saúde.