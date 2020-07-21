Prefeito do ES descobre que teve coronavírus e já está curado

"Hoje amanheci um pouco indisposto e fui fazer o exame rápido, o exame de Covid-19. Porque eu fui? Porque a gente tem que ter responsabilidade a quem a gente está no dia a dia, atendendo muita gente, automaticamente a gente está na linha de frente, então eu fui fazer o exame. Eu adquiri, sim, o vírus. Mas já estou curado, graças a Deus. Eu tenho só que agradecer a Deus, pois comigo foi diferente. Tive o vírus, mas estou curado, não tenho problema nenhum"