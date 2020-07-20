Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Testes em andamento

ES já investiga casos suspeitos de reinfecção por coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) avalia se pacientes contraíram a doença mais de uma vez, ou se há outra justificativa para dois resultados positivos para a Covid-19 em período superior a 30 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 19:30

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 19:30

Subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin
Subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin diz que são avaliadas várias possibilidades em testes positivos em intervalo superior a um mês Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Anunciado no início do mês como uma nova estratégia no controle da Covid-19 no Espírito Santo, o teste para verificar casos de reinfecção pelo coronavírus já está sendo realizado. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou que há situações suspeitas, com resultado positivo para a doença num intervalo superior a 30 dias, que passam por avaliação no momento.
A informação foi revelada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva nesta segunda-feira (20). Os casos suspeitos, cuja quantidade não foi divulgada pela Sesa, fizeram o PCR - considerado o teste ouro na Covid - que detecta o vírus no início, do primeiro ao oitavo dia de infecção. Com o passar dos dias, o patógeno já não deveria ser observado, mas sim os anticorpos desenvolvidos pelo organismo para barrar a Covid-19. Contudo, há pacientes que, depois de um mês, testaram positivo para o coronavírus.

Veja Também

Estado vai investigar se há casos de reinfecção de Covid-19 no ES

Covid-19: testes sobre reinfecção devem começar em julho no ES

"Estamos investigando alguns casos com PCR positivo um tempo maior que 30 dias. Precisamos saber se isso ocorreu em função de questão operacional, data da coleta no tempo adequado e outras questões que podem interferir no resultado, ou se é residual da primeira infecção", relacionou o subsecretário.
Reblin falou ainda que a Sesa está discutindo a elaboração de uma nota técnica que vai orientar todo o trabalho sobre casos suspeitos de reinfecção, e que situações serão consideradas para que pacientes sejam submetidos à avaliação. 
Os critérios de seleção deverão ser estabelecidos nessa nota, mas o secretário Nésio Fernandes, no início do mês, já afirmou que os participantes serão capixabas que contraíram a Covid-19 durante o começo da pandemia e que, entre outros objetivos, a intenção é verificar o comportamento dos anticorpos criados por essas pessoas ao longo do tempo. 

Veja Também

Coronavírus: ES ultrapassa marca de 50 mil curados

Coronavírus: novo inquérito sorológico sofre atraso no ES

O secretário, na ocasião, disse também que os pacientes serão submetidos a testes sorológicos chamados IGGs, com a verificação da titulação de anticorpos e a análise dos exames será feita pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES).
Com o teste, que está sendo disponibilizado pela Coordenação Geral de Laboratórios da Saúde Pública (CGLAB), do Ministério da Saúde e da Fiocruz, o Estado terá a possibilidade de apurar vários procedimentos dentro do inquérito sorológico realizado no Espírito Santo, entre os quais a reincidência de casos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos
Imagem de destaque
Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes
Imagem de destaque
BBB 26: Vencedor da prova do anjo terá contato físico com pessoa querida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados