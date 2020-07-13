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Leonel Ximenes

“Paguei para ver e quase paguei com a vida”, diz deputado do ES que pegou Covid

Renzo Vasconcelos, que voltou a participar das sessões virtuais da Assembleia, chegou a ser removido para se tratar em São Paulo

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 16:15

Públicado em 

13 jul 2020 às 16:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Renzo Vasconcelos chegou a ter boa parte do pulmão comprometido
Renzo Vasconcelos na sessão virtual da Assembleia: ele chegou a ter boa parte do pulmão afetada pela Covid Crédito: Divulgação
Muito mais magro, o deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP), que vai fazer 36 anos de idade nesta quarta-feira (15), voltou a o trabalho na Assembleia Legislativa e, na sessão virtual desta segunda-feira (13), ao mesmo tempo em que agradecia as manifestações de solidariedade e as orações dos seus colegas de plenário, fez um mea culpa: “No início, eu pensei que isso fosse uma gripezinha. Paguei para ver e infelizmente quase paguei com a própria vida”.
Na segunda parte da frase, o deputado usou uma metáfora: “Quase fui dessa pra melhor, mas Deus, que sabe o propósito, quis que eu continuasse vivo trabalhando, para ter mais empatia com as pessoas, refletir mais nossas atitudes e nossos conceitos”.
Em seguida, relatou o que passou internado em um hospital de São Paulo, para onde foi levado devido a riscos relacionados a um problema de saúde específico. Lembrando que a família de Renzo tem um hospital em Colatina, o São José, que é filantrópico e funciona como escola para os estudantes de Medicina da Unesc.
Renzo reconheceu que passou dias “muito ruins”, ficando 14 dias internado: “Precisei de cinco litros de oxigênio por minuto, saturando a 86. Fui para a UTI, o corpo começou a reagir e não precisei ser intubado”. Em seguida, agradeceu o apoio da mulher, que é médica: “Ela se arriscou, pegou o coronavírus por mim, me acompanhou no hospital o tempo inteiro”.
Sociedade Brasileira de Pneumologia considera, para uma pessoa saudável, a saturação de oxigênio acima de 95, de preferência acima de 98. Em estados gripais, é comum ficar entre 90 e 95, sem grandes preocupações, mas a saturação de 86 já desperta preocupação e requer cuidados especiais. Medir a saturação é, por exemplo, uma das ações do pessoal da saúde quando encontra alguém com sintomas e suspeita de estar com a Covid-19.
Por fim, parlamentar que tem base eleitoral em Colatina fez um alerta: “A doença não pega somente o pulmão. Eu tive 61% do pulmão atingido, mas a doença pega muito mais o psicológico, é arrasador. As orações e ligações das pessoas foram fundamentais para a minha recuperação”.
Renzo participou da sessão virtual diretamente de seu próprio gabinete na Assembleia, mas tranquilizou a todos: “Já fiz o exame, estou curado, não transmito a doença. Estou no gabinete hoje porque isso era importante para mim, eu queria ter a alegria de voltar a essa Casa de Leis”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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