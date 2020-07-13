“Paguei para ver e quase paguei com a vida”, diz deputado do ES que pegou Covid

Renzo Vasconcelos na sessão virtual da Assembleia: ele chegou a ter boa parte do pulmão afetada pela Covid Crédito: Divulgação

Muito mais magro, o deputado estadual Renzo Vasconcelos (PP), que vai fazer 36 anos de idade nesta quarta-feira (15), voltou a o trabalho na Assembleia Legislativa e, na sessão virtual desta segunda-feira (13), ao mesmo tempo em que agradecia as manifestações de solidariedade e as orações dos seus colegas de plenário, fez um mea culpa: “No início, eu pensei que isso fosse uma gripezinha. Paguei para ver e infelizmente quase paguei com a própria vida”.

Na segunda parte da frase, o deputado usou uma metáfora: “Quase fui dessa pra melhor, mas Deus, que sabe o propósito, quis que eu continuasse vivo trabalhando, para ter mais empatia com as pessoas, refletir mais nossas atitudes e nossos conceitos”.

Em seguida, relatou o que passou internado em um hospital de São Paulo, para onde foi levado devido a riscos relacionados a um problema de saúde específico. Lembrando que a família de Renzo tem um hospital em Colatina, o São José, que é filantrópico e funciona como escola para os estudantes de Medicina da Unesc.

Renzo reconheceu que passou dias “muito ruins”, ficando 14 dias internado: “Precisei de cinco litros de oxigênio por minuto, saturando a 86. Fui para a UTI, o corpo começou a reagir e não precisei ser intubado”. Em seguida, agradeceu o apoio da mulher, que é médica: “Ela se arriscou, pegou o coronavírus por mim, me acompanhou no hospital o tempo inteiro”.

Sociedade Brasileira de Pneumologia considera, para uma pessoa saudável, a saturação de oxigênio acima de 95, de preferência acima de 98. Em estados gripais, é comum ficar entre 90 e 95, sem grandes preocupações, mas a saturação de 86 já desperta preocupação e requer cuidados especiais. Medir a saturação é, por exemplo, uma das ações do pessoal da saúde quando encontra alguém com sintomas e suspeita de estar com a Covid-19.

Por fim, parlamentar que tem base eleitoral em Colatina fez um alerta: “A doença não pega somente o pulmão. Eu tive 61% do pulmão atingido, mas a doença pega muito mais o psicológico, é arrasador. As orações e ligações das pessoas foram fundamentais para a minha recuperação”.