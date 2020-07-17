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Deputada Janete de Sá é diagnosticada com Covid-19

Ela é a sexta parlamentar da Assembleia Legislativa do ES a contrair o novo coronavírus. Janete de Sá está em casa mantendo isolamento, conforme orientação médica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 16:51

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 16:51

Janete de Sá, deputada estadual pelo PMN
Janete de Sá, deputada estadual pelo PMN, foi diagnosticada com Covid-19 Crédito: Lissa de Paula/Ales
A deputada estadual Janete de Sá (PMN) testou positivo para Covid-19. O diagnóstico foi obtido na manhã dessa sexta-feira (17) e informado por meio da assessoria da parlamentar. Ela é a sexta deputada estadual do Espírito Santo a contrair o novo coronavírus. Confira o resultado do exame abaixo.
Janete está em casa, cumprindo isolamento de 14 dias, conforme orientação médica. O afastamento dela já foi comunicado à presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A deputada relatou ter sentido febre e dor no corpo, além de fraqueza.
Exame da deputada Janete de Sá que testou positivo para Covid-19
Exame da deputada Janete de Sá que testou positivo para Covid-19 Crédito: Divulgação
É uma doença terrível, que abate muito a pessoa devido à febre, muita dor no corpo, falta de apetite, fraqueza geral e náuseas. Agora é seguir as recomendações médicas, manter o isolamento de 14 dias e tentar reagir e manter a calma, enquanto aguardo ficar complemente recuperada, declarou, por meio de nota.
Além de Janete de Sá, outros cinco deputados estaduais informaram ter sido diagnosticados com a doença: o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Favatto (Patriota), Raquel Lessa (Pros) e Renzo Vasconcelos (Progressistas).

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