Deputada Janete de Sá é diagnosticada com Covid-19

A deputada estadual Janete de Sá (PMN) testou positivo para Covid-19. O diagnóstico foi obtido na manhã dessa sexta-feira (17) e informado por meio da assessoria da parlamentar. Ela é a sexta deputada estadual do Espírito Santo a contrair o novo coronavírus. Confira o resultado do exame abaixo.
Janete está em casa, cumprindo isolamento de 14 dias, conforme orientação médica. O afastamento dela já foi comunicado à presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A deputada relatou ter sentido febre e dor no corpo, além de fraqueza.
É uma doença terrível, que abate muito a pessoa devido à febre, muita dor no corpo, falta de apetite, fraqueza geral e náuseas. Agora é seguir as recomendações médicas, manter o isolamento de 14 dias e tentar reagir e manter a calma, enquanto aguardo ficar complemente recuperada, declarou, por meio de nota.
Além de Janete de Sá, outros cinco deputados estaduais informaram ter sido diagnosticados com a doença: o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), Lorenzo Pazolini (Republicanos), Rafael Favatto (Patriota), Raquel Lessa (Pros) e Renzo Vasconcelos (Progressistas).