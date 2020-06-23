Raquel Lessa e Renzo Vasconcelos foram diagnosticados com a doença Crédito: Reinaldo Carvalho e Lissa de Paula

Your browser does not support the audio element. Mais dois deputados estaduais do ES estão com Covid-19

Os deputados estaduais Renzo Vasconcelos (PP) e Raquel Lessa (Pros) estão internados com Covid-19. De acordo com a assessoria de Raquel Lessa, a parlamentar foi hospitalizada, na manhã desta terça-feira (23), no Hospital Unimed Noroeste Capixaba, em Colatina . Já Renzo está em São Paulo, no Hospital Albert Einsten, em observação, desde domingo (21).

O parlamentar teve, de acordo com a assessoria de imprensa dele, uma lesão na hipófise, uma glândula no encéfalo, em dezembro do ano passado. Por isso, há uma preocupação maior dos médicos, caso o tratamento provoque um novo sangramento na região. "Um dos tratamentos da Covid-19 é tomar anticoagulante, que pode fazer sangrar de novo. Esse é o motivo pelo qual o deputado teve que ser levado para São Paulo", diz a nota.

Renzo publicou em suas redes, no último sábado (20), que contraiu o vírus. O parlamentar acredita que a esposa dele possa ter se contaminado primeiro, porque é médica e está atuando no combate à doença em um hospital, também em Colatina. "A minha esposa não testou positivo para a doença, mas é uma situação que nós dois vamos viver nos próximos dias. Estamos confiantes em uma rápida recuperação", escreveu.

Já Raquel Lessa foi diagnosticada com a doença na semana passada, de acordo com a assessoria de imprensa da deputada. Apesar da internação, ela não tem, segundo nota enviada por sua equipe, complicações respiratórias. A parlamentar estava em isolamento social desde março, em sua residência, em São Gabriel da Palha.

Com eles, chega a cinco o número de parlamentares na Assembleia Legislativa do Espírito Santo que testaram positivo para o novo coronavírus.

Na última semana, o deputado Capitão Assumção (PSL) também fez o teste para a Covid-19 após sentir alguns dos sintomas. Durante a visita surpresa a um hospital da Serra , ele afirmou que esteve junto com outros deputados para uma vistoria, mas optou por esperar do lado de fora da unidade, no estacionamento, para evitar o contágio. O resultado dos exames, contudo, deu negativo.