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Novo exame

Bolsonaro ainda está com Covid-19, diz Presidência

Em nota, Secom diz que o presidente, que está em isolamento no Palácio da Alvorada, 'segue em boa evolução de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 08:41

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 08:41

Jair Bolsonaro posta, no Twitter, foto tomando café da manhã
Jair Bolsonaro postou no Twitter, na terça-feira (21), foto tomando café da manhã Crédito: Reprodução/Twitter Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para a Covid-19 no teste realizado na terça-feira (21) segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. O presidente contava com um resultado negativo para "voltar à normalidade" e fazer viagens para o Nordeste.
"O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República", diz a nota.
Esse é o terceiro teste feito pelo presidente desde que afirmou ter contraído o novo coronavírus, em 7 de julho. Desde então, ele segue em isolamento no Palácio da Alvorada.

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Nesta terça, o presidente disse que tinha feito um novo exame e que a expectativa era que desse negativo. Ele tinha previsão de viajar para o Piauí e para a Bahia nos próximos dias.
No Piauí, o chefe do Executivo deveria visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara. Também existia a possibilidade de ele participar da entrega de uma adutora do Ministério do Desenvolvimento Regional em Campo Alegre de Lourdes (BA).
O presidente anunciou em 7 de julho que testou positivo para Covid-19. Desde então, Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, de onde despacha por videoconferência com ministros e autoridades. O presidente fez outro exame no dia 14, também positivo.
Dois ministros informaram nesta semana que receberam diagnóstico positivo para a covid-19: Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Milton Ribeiro (Educação).
Após Bolsonaro afirmar ter sido diagnosticado com a Covid-19, ao menos treze ministros que se encontraram com o presidente também fizeram exames.
Paulo Guedes (Economia), Luiz Eduardo Ramos (Secretária de Governo), Braga Netto (Casa Civil), Levi Mello (AGU), Marcelo Alvaro Antonio (Turismo), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Roberto Campos Neto (Banco Central) realizaram testes rápidos, que deram negativo.

128 CASOS NO PLANALTO

Os dados mais recentes da Secretaria-Geral da Presidência, de 10 de julho, indicam 128 casos de coronavírus no Planalto, onde trabalham 3.400 pessoas. No balanço anterior, com informações de 3 de julho, eram 108 infectados. Ou seja, no intervalo de uma semana foram confirmados mais 20 casos da doença, uma média de quase três novos por dia.
Segundo dados do consórcio de imprensa divulgados na terça-feira, o número total de mortos no país em virtude da pandemia chegou a 81.597. Mais de 2,1 milhões de brasileiros já foram infectados pelo novo coronavírus, conforme levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.
O Brasil é a segunda nação do mundo com maior número de casos e mortes por Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 3,8 milhões de infecções confirmadas e 141 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

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