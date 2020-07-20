Ministro da Educação diz que está com Covid-19

Milton Ribeiro durante cerimônia de posse como ministro da Educação. Ele é o quarto a comandar a pasta durante o governo Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, que tomou posse no cargo no último dia 16, publicou, no Twitter, nesta segunda-feira (20) que testou positivo para Covid-19

O ministro afirmou que está "medicado" e trabalhara remotamente.

Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) July 20, 2020

O presidente tem usado a doença para promover medicamentos que não têm comprovação científica no combate à Covid-19 e que são rechaçados pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Onyx fez o mesmo. Já o titular do MEC não citou, no post, a qual remédio se refere.

A posse de Ribeiro contou com a presença de alguns integrantes do governo, como o ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) e do secretário-executivo do MEC, Antonio Vogel. Bolsonaro não esteve presente.

FUNDEB

O governo tenta adiar a votação na Câmara do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da Educação básica que vence neste ano.

A suposta necessidade de atualizar o ministro das discussões é um dos argumentos da área econômica para pedir o adiamento. Ausente das discussões desde 2019, o governo insiste em mudanças que desidratam o texto.

A Câmara inicia debates do texto ainda nesta segunda e a votação está prevista para terça (21).