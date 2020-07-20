Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Onyx Lorenzoni anuncia estar com coronavírus e usando cloroquina
Covid-19

Onyx Lorenzoni anuncia estar com coronavírus e usando cloroquina

Ministro da Cidadania é o terceiro chefe de pasta do governo Bolsonaro que contraiu a doença. Assim como o presidente, que também teve diagnóstico positivo, Lorenzoni afirmou estar utilizando remédio sem eficácia comprovada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 10:52

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 10:52

Ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em evento no final de junho
Ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em evento no final de junho Crédito: Carolina Antunes/PR
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), anunciou nesta segunda-feira (20) que foi diagnosticado com o novo coronavírus. "Bom dia. Quinta [16 de julho] à noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid. Sexta passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e o Covid foi detectado", escreveu Lorenzoni em suas redes sociais.
Lorenzoni é o terceiro ministro do governo Jair Bolsonaro que contraiu a doença. Além dele, os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) também tiveram diagnósticos positivos, pouco depois de voltarem de uma viagem presidencial aos Estados Unidos da qual outros auxiliares de Bolsonaro também retornaram infectados.
próprio presidente Bolsonaro informou, no dia 7 de julho, ter sido diagnosticado com a Covid-19. Ele permanece em isolamento desde então no Palácio da Alvorada, realizando reuniões com assessores por videoconferência.

Veja Também

Com Covid-19, Bolsonaro dá aula do que não fazer

A exemplo de seu chefe, Lorenzoni também disse no Twitter que está se medicando com um coquetel que inclui a cloroquina -medicamento propagandeado por Bolsonaro, mas cuja eficácia não foi comprovada e cujo uso está relacionado a efeitos colaterais.
"Desde sexta [17] estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos", escreveu Lorenzoni. "Estou bem melhor, em isolamento e sigo o trabalho em home office. Boa semana a todos nós."
Bolsonaro afirma estar se tratando com a hidroxicloroquina e tem divulgado o medicamento em transmissões nas redes sociais.

Veja Também

Coronavírus: por que o uso da cloroquina virou bandeira de Bolsonaro

No fim de semana, ele caminhou até a entrada do Palácio da Alvorada e interagiu com apoiadores que o esperavam em frente ao jardim da residência oficial.
Bolsonaro usava máscara e estava separado do grupo por um espelho d'água, mas sua presença no local causou aglomerações entre os simpatizantes que se juntaram para vê-lo.

BOLSONARO EXIBIU CAIXA DE REMÉDIO

No domingo (19), em frente ao grupo, o presidente tirou do bolso uma caixa de hidroxicloroquina e agitou a embalagem, enquanto os simpatizantes aplaudiam e gritavam.
O vermífugo Annita (nome comercial da nitazoxanida), outro remédio que Bolsonaro afirma estar usando, tampouco tem eficácia comprovada no tratamento da doença.
Fernando Haddad, candidato a presidente pelo PT derrotado em 2018, ironizou Bolsonaro em uma rede social depois da afirmação dele de que está fazendo uso do remédio contra vermes. "Bolsonaro diz que está tomando vermífugo. Isso pode matá-lo", afirmou o petista no Twitter.

Veja Também

Bolsonaro testa positivo para o coronavírus pela segunda vez

Paulo Skaf, que se reuniu com Bolsonaro, está com Covid-19

Michelle Bolsonaro anuncia que testou negativo para Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados