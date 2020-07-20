Onyx Lorenzoni anuncia estar com coronavírus e usando cloroquina

Ministro de Estado da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em evento no final de junho Crédito: Carolina Antunes/PR

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), anunciou nesta segunda-feira (20) que foi diagnosticado com o novo coronavírus . "Bom dia. Quinta [16 de julho] à noite comecei a sentir sintomas que poderiam ser da Covid. Sexta passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e o Covid foi detectado", escreveu Lorenzoni em suas redes sociais.

A exemplo de seu chefe, Lorenzoni também disse no Twitter que está se medicando com um coquetel que inclui a cloroquina - medicamento propagandeado por Bolsonaro , mas cuja eficácia não foi comprovada e cujo uso está relacionado a efeitos colaterais.

"Desde sexta [17] estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos", escreveu Lorenzoni. "Estou bem melhor, em isolamento e sigo o trabalho em home office. Boa semana a todos nós."

Bolsonaro afirma estar se tratando com a hidroxicloroquina e tem divulgado o medicamento em transmissões nas redes sociais.

No fim de semana, ele caminhou até a entrada do Palácio da Alvorada e interagiu com apoiadores que o esperavam em frente ao jardim da residência oficial.

Bolsonaro usava máscara e estava separado do grupo por um espelho d'água, mas sua presença no local causou aglomerações entre os simpatizantes que se juntaram para vê-lo.

BOLSONARO EXIBIU CAIXA DE REMÉDIO

No domingo (19), em frente ao grupo, o presidente tirou do bolso uma caixa de hidroxicloroquina e agitou a embalagem, enquanto os simpatizantes aplaudiam e gritavam.

O vermífugo Annita (nome comercial da nitazoxanida), outro remédio que Bolsonaro afirma estar usando, tampouco tem eficácia comprovada no tratamento da doença.