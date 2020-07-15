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Coronavírus

Paulo Skaf, que se reuniu com Bolsonaro, está com Covid-19

A Fiesp afirma que, na segunda (13) à noite, Skaf se sentiu indisposto, teve febre e foi orientado a refazer os exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 08:40

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 08:40

(Pequim - China, 24/10/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro acompanhado do Senhor Paulo Skaf, Presidente da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), brindam na abertura do jantar.
Presidente da República, Jair Bolsonaro acompanhado do Senhor Paulo Skaf, Presidente da Federação de Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Crédito: Isac Nóbrega/PR
Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que esteve com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em Brasília no dia 3 de junho, está contaminado com Covid-19, segundo a entidade.
Ele realizou um novo exame para detectar a doença nesta terça-feira (14), após ter passado por testes molecular e rápido na última sexta (11) que tiveram resultado negativo.
A Fiesp afirma que, na segunda (13) à noite, Skaf se sentiu indisposto, teve febre e foi orientado a refazer os exames. Por orientação médica, ele permanece internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e apresenta pneumonia leve.
Skaf está sendo acompanhado pelos médicos José Medina e David Uip e Roberto Kalil Filho.

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