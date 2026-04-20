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Vidigal

Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Ação mirou chefes do Comando Vermelho investigados por atuar no sul da Bahia. Um ônibus foi atravessado no meio da avenida Niemeyer para bloquear a passagem no sentido São Conrado e Leblon

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 10:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2026 às 10:32

Uma operação da Polícia Civil no Vidigal, na zona sul do Rio, provocou tiroteio e interditou a avenida Niemeyer na manhã desta segunda-feira (20). Um grupo de turistas acabou ficando impedido de descer do Morro Dois Irmãos.


Ação mirou chefes do Comando Vermelho investigados por atuar no sul da Bahia. Um ônibus foi atravessado no meio da avenida Niemeyer para bloquear a passagem no sentido São Conrado e Leblon. A imagem do ônibus atravessado na pista foi flagrada pela TV Globo. 


Via foi liberada por volta das 6h50 após escolta da Polícia Militar. Moradores relataram troca de tiros em diferentes pontos da comunidade, segundo a TV Globo.

Turistas ficaram impedidos de descer do morro Dois Irmãos

Turistas ficaram em topo do morro
Turistas ficaram em topo do morro Reprodução/TV Globo

Durante a operação, as pessoas presentes no ponto turístico do Rio para assistir ao nascer do sol ficaram impossibilitadas de descer por conta do tiroteio. Somente por volta das 7h30 a trilha foi liberada.


Imagens nas redes sociais mostram helicóptero em voos rasantes sobre a comunidade. Em alguns vídeos, é possível ouvir sons semelhantes a tiros enquanto a aeronave passa pela região.

Quem era o alvo da operação

A Polícia Civil diz que a operação teve participação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e foi coordenada pelo Ministério Público da Bahia. O objetivo era cumprir mandados contra chefes do Comando Vermelho apontados como responsáveis pelo tráfico de drogas no sul baiano.


A reportagem apurou que o principal alvo era Edinaldo Pereira Souza, o Dada. Apontado como líder do tráfico na região de Caraíva, ele fugiu d prisão em 2024 e, segundo o Ministério Público, se esconde em São Conrado, no Rio de Janeiro. 


A polícia não informou sobre prisões. O alvo não foi encontrado até o momento.

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