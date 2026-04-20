Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Uma operação da Polícia Civil no Vidigal, na zona sul do Rio, provocou tiroteio e interditou a avenida Niemeyer na manhã desta segunda-feira (20). Um grupo de turistas acabou ficando impedido de descer do Morro Dois Irmãos.





Ação mirou chefes do Comando Vermelho investigados por atuar no sul da Bahia. Um ônibus foi atravessado no meio da avenida Niemeyer para bloquear a passagem no sentido São Conrado e Leblon. A imagem do ônibus atravessado na pista foi flagrada pela TV Globo.





Via foi liberada por volta das 6h50 após escolta da Polícia Militar. Moradores relataram troca de tiros em diferentes pontos da comunidade, segundo a TV Globo.