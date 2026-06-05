O futuro do Espírito Santo passa pelo meio ambiente

Neste 5 de junho, quando celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma reflexão se impõe: não haverá desenvolvimento econômico duradouro, qualidade de vida ou prosperidade social sem que a sustentabilidade ambiental esteja integrada às decisões que moldam o futuro dos territórios.
Criada em 1972, a data permanece atual porque os desafios ambientais deixaram de ser um tema restrito à preservação da natureza para se tornarem uma questão estratégica para governos, empresas e cidadãos.
É sob essa perspectiva que o Plano ES 500 Anos oferece uma importante contribuição ao reconhecer que a sustentabilidade deve estar presente, de forma transversal, em todas as prioridades estratégicas do Espírito Santo para 2035.
Essa visão torna-se ainda mais relevante diante de um cenário marcado pelas mudanças climáticas, por eventos extremos cada vez mais frequentes e pelos desafios relacionados à segurança hídrica.
Ao mesmo tempo, surgem oportunidades ligadas à economia de baixo carbono, à economia circular, à bioeconomia e às novas tecnologias voltadas ao uso eficiente dos recursos naturais. Nesse contexto, uma agenda ambiental efetiva se torna um vetor de competitividade, inovação e geração de valor para toda a sociedade.
A transversalidade dessa agenda fica evidente quando observamos sua relação com as demais missões estabelecidas pelo plano. Não faz sentido pensar em um desenvolvimento econômico diversificado e inovador sem considerar os impactos que os riscos climáticos podem provocar sobre a infraestrutura, a disponibilidade de água, a produção agrícola e a atração de investimentos.
Da mesma forma, seria um equívoco ignorar o potencial econômico das cadeias produtivas ligadas à economia verde e às energias renováveis, capazes de impulsionar novos negócios e oportunidades para os capixabas.
O mesmo raciocínio se aplica à modernização da gestão pública e ao desenvolvimento das pessoas. Ferramentas digitais, inteligência artificial e sistemas inteligentes de monitoramento e gestão podem ampliar a eficiência da governança ambiental e climática.
Ao mesmo tempo, a construção de uma economia mais sustentável exige investimentos em educação e qualificação profissional, preparando trabalhadores e lideranças para as competências demandadas por este novo paradigma de desenvolvimento.
A relação entre meio ambiente e qualidade de vida também é indissociável. Saúde, mobilidade, habitação, saneamento e segurança pública são agendas diretamente influenciadas pelas condições ambientais dos territórios.
Quando uma cidade se prepara para enfrentar eventos climáticos extremos e planeja seu crescimento de forma sustentável, ela não está apenas protegendo o meio ambiente, mas criando condições para que sua população viva com mais segurança, bem-estar e dignidade.
A principal contribuição do Plano ES 500 Anos talvez seja reconhecer que a sustentabilidade ambiental não pode ser tratada como uma agenda isolada. Ela deve orientar políticas públicas, investimentos privados e decisões coletivas em todas as áreas estratégicas do desenvolvimento capixaba.
A melhor forma de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente não é apenas reafirmar a importância da preservação dos recursos naturais, mas garantir que esse compromisso esteja presente em cada decisão capaz de moldar o futuro do Espírito Santo que queremos.