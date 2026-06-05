O futuro do Espírito Santo passa pelo meio ambiente

Essa visão torna-se ainda mais relevante diante de um cenário marcado pelas mudanças climáticas, por eventos extremos cada vez mais frequentes e pelos desafios relacionados à segurança hídrica.





Ao mesmo tempo, surgem oportunidades ligadas à economia de baixo carbono, à economia circular, à bioeconomia e às novas tecnologias voltadas ao uso eficiente dos recursos naturais. Nesse contexto, uma agenda ambiental efetiva se torna um vetor de competitividade, inovação e geração de valor para toda a sociedade.





A transversalidade dessa agenda fica evidente quando observamos sua relação com as demais missões estabelecidas pelo plano. Não faz sentido pensar em um desenvolvimento econômico diversificado e inovador sem considerar os impactos que os riscos climáticos podem provocar sobre a infraestrutura, a disponibilidade de água, a produção agrícola e a atração de investimentos.





Da mesma forma, seria um equívoco ignorar o potencial econômico das cadeias produtivas ligadas à economia verde e às energias renováveis, capazes de impulsionar novos negócios e oportunidades para os capixabas.





O mesmo raciocínio se aplica à modernização da gestão pública e ao desenvolvimento das pessoas. Ferramentas digitais, inteligência artificial e sistemas inteligentes de monitoramento e gestão podem ampliar a eficiência da governança ambiental e climática.