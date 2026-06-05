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Paulo Cezar de Siqueira Silva

Artigo de Opinião

É membro do Ibef-ES, sócio da Irradiare Consultoria em Sustentabilidade e coordenador da Missão 4 — Sustentabilidade e Resiliência Climática do ES 500 Anos
Paulo Cezar de Siqueira Silva

O futuro do Espírito Santo passa pelo meio ambiente

A principal contribuição do Plano ES 500 Anos talvez seja reconhecer que a sustentabilidade ambiental não pode ser tratada como uma agenda isolada
Paulo Cezar de Siqueira Silva
É membro do Ibef-ES, sócio da Irradiare Consultoria em Sustentabilidade e coordenador da Missão 4 — Sustentabilidade e Resiliência Climática do ES 500 Anos

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 10:00

Publicado em 

05 jun 2026 às 10:00
Neste 5 de junho, quando celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma reflexão se impõe: não haverá desenvolvimento econômico duradouro, qualidade de vida ou prosperidade social sem que a sustentabilidade ambiental esteja integrada às decisões que moldam o futuro dos territórios.

Criada em 1972, a data permanece atual porque os desafios ambientais deixaram de ser um tema restrito à preservação da natureza para se tornarem uma questão estratégica para governos, empresas e cidadãos. 

É sob essa perspectiva que o Plano ES 500 Anos oferece uma importante contribuição ao reconhecer que a sustentabilidade deve estar presente, de forma transversal, em todas as prioridades estratégicas do Espírito Santo para 2035.

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Essa visão torna-se ainda mais relevante diante de um cenário marcado pelas mudanças climáticas, por eventos extremos cada vez mais frequentes e pelos desafios relacionados à segurança hídrica. 

Ao mesmo tempo, surgem oportunidades ligadas à economia de baixo carbono, à economia circular, à bioeconomia e às novas tecnologias voltadas ao uso eficiente dos recursos naturais. Nesse contexto, uma agenda ambiental efetiva se torna um vetor de competitividade, inovação e geração de valor para toda a sociedade.

A transversalidade dessa agenda fica evidente quando observamos sua relação com as demais missões estabelecidas pelo plano. Não faz sentido pensar em um desenvolvimento econômico diversificado e inovador sem considerar os impactos que os riscos climáticos podem provocar sobre a infraestrutura, a disponibilidade de água, a produção agrícola e a atração de investimentos. 

Da mesma forma, seria um equívoco ignorar o potencial econômico das cadeias produtivas ligadas à economia verde e às energias renováveis, capazes de impulsionar novos negócios e oportunidades para os capixabas.

O mesmo raciocínio se aplica à modernização da gestão pública e ao desenvolvimento das pessoas. Ferramentas digitais, inteligência artificial e sistemas inteligentes de monitoramento e gestão podem ampliar a eficiência da governança ambiental e climática. 
Enchente causa destruíção e mortes em Mimoso do Sul
Enchente causa destruíção e mortes em Mimoso do Sul em 2024 Max Wender | Casa Militar
Ao mesmo tempo, a construção de uma economia mais sustentável exige investimentos em educação e qualificação profissional, preparando trabalhadores e lideranças para as competências demandadas por este novo paradigma de desenvolvimento.

A relação entre meio ambiente e qualidade de vida também é indissociável. Saúde, mobilidade, habitação, saneamento e segurança pública são agendas diretamente influenciadas pelas condições ambientais dos territórios. 

Quando uma cidade se prepara para enfrentar eventos climáticos extremos e planeja seu crescimento de forma sustentável, ela não está apenas protegendo o meio ambiente, mas criando condições para que sua população viva com mais segurança, bem-estar e dignidade.

A principal contribuição do Plano ES 500 Anos talvez seja reconhecer que a sustentabilidade ambiental não pode ser tratada como uma agenda isolada. Ela deve orientar políticas públicas, investimentos privados e decisões coletivas em todas as áreas estratégicas do desenvolvimento capixaba. 

A melhor forma de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente não é apenas reafirmar a importância da preservação dos recursos naturais, mas garantir que esse compromisso esteja presente em cada decisão capaz de moldar o futuro do Espírito Santo que queremos.

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