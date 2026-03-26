Projeto remunera agricultores do ES por preservação ambiental

Os primeiros produtores rurais beneficiados com a iniciativa realizaram a assinatura dos contratos de adesão Crédito: Divulgação/Ales

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) lançou iniciativa que permite a abertura do mercado de crédito de carbono para agricultores vinculados ao Projeto Arranjos Produtivos, garantindo renda financeira a essas famílias.

Conforme a Casa de Leis, o lançamento da iniciativa, realizado na quarta-feira (25), em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, representa avanço estratégico do projeto, ao inserir pequenos produtores em um mercado global ainda pouco acessível, fortalecendo políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável no campo.

Na ocasião, os primeiros produtores rurais beneficiados com a iniciativa realizaram a assinatura dos contratos de adesão. A proposta busca integrar produção rural, preservação ambiental e dinamização econômica em um único modelo de atuação. O presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União), esteve presente no lançamento do projeto.

“Esse viés com o crédito carbono vai dar uma condição ainda melhor para que o produtor possa conhecer e cuidar mais da terra, do nosso meio ambiente, da questão da preservação das nossas nascentes. É um processo de sucessão importante da riqueza que ele produz, para que a família dele continue gerando oportunidade, emprego, renda, de forma saudável e tendo esse retorno importante de tudo aquilo que produziu para o mundo”, avaliou o presidente da Ales.