Canetas emagrecedoras e anabolizantes do Paraguai são apreendidos em Itapemirim
Canetas emagrecedoras, anabolizantes, hormônios injetáveis e outros medicamentos de uso controlado foram encontrados em um carro que passava pela BR 101 na tarde desta quinta-feira (26). A Polícia Rodoviária Federal divulgou que a carga vinda do Paraguai foi apreendida em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Também foram encontrados perfumes importados e um celular lacrado.
Um casal que estava no Volkswagen T-Cross assumiu a responsabilidade e afirmou que o custo total dos itens soma aproximadamente R$ 120 mil. Eles foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A corporação foi procurada pela reportagem de A Gazeta para mais detalhes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ressalta que a importação e a venda de substâncias estrangeiras, sem autorização de comercialização no Brasil, podem configurar crimes contra a saúde pública e contrabando.