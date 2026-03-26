Canetas emagrecedoras e anabolizantes do Paraguai são apreendidos em Itapemirim

Medicamentos e outros itens vindos do Paraguai foram apreendidos na BR 101 em Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF

Canetas emagrecedoras, anabolizantes, hormônios injetáveis e outros medicamentos de uso controlado foram encontrados em um carro que passava pela BR 101 na tarde desta quinta-feira (26). A Polícia Rodoviária Federal divulgou que a carga vinda do Paraguai foi apreendida em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Também foram encontrados perfumes importados e um celular lacrado.

Um casal que estava no Volkswagen T-Cross assumiu a responsabilidade e afirmou que o custo total dos itens soma aproximadamente R$ 120 mil. Eles foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A corporação foi procurada pela reportagem de A Gazeta para mais detalhes.