Tentativa de assalto com tiros gera pânico em unidade de saúde na Serra

Unidade de Saúde no bairro Cidade Continental, setor Oceania, na Serra Crédito: Google Maps

Uma tentativa de assalto terminou em tiros e pânico para quem estava em uma unidade de saúde da Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 36 anos afirmou que estacionava próximo à Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), no bairro Cidade Continental (setor Oceania), para receber atendimento médico, quando foi abordada por um assaltante. A vítima reagiu à tentativa de roubo do veículo e lutou com o criminoso, que disparou e fugiu sem atingi-la.

Testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta terem ouvido cerca de quatro disparos, o que gerou pânico entre os pacientes. "Foram cenas de terror, pacientes gritando e correndo para dentro das salas. Vários idosos passaram mal". Muitos chegaram a se jogar no chão para se proteger. Cerca de 70 pessoas estavam no local.