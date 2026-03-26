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Tentativa de assalto com tiros gera pânico em unidade de saúde na Serra

Publicado em 26/03/2026 às 12h32
Unidade de Saúde no bairro Cidade Continental, setor Oceania, na Serra
Unidade de Saúde no bairro Cidade Continental, setor Oceania, na Serra Crédito: Google Maps

Uma tentativa de assalto terminou em tiros e pânico para quem estava em uma unidade de saúde da Serra, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 36 anos afirmou que estacionava próximo à Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), no bairro Cidade Continental (setor Oceania), para receber atendimento médico, quando foi abordada por um assaltante. A vítima reagiu à tentativa de roubo do veículo e lutou com o criminoso, que disparou e fugiu sem atingi-la.

Testemunhas relataram à reportagem de A Gazeta terem ouvido cerca de quatro disparos, o que gerou pânico entre os pacientes. "Foram cenas de terror, pacientes gritando e correndo para dentro das salas. Vários idosos passaram mal". Muitos chegaram a se jogar no chão para se proteger. Cerca de 70 pessoas estavam no local.

Policiais militares realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

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