Motorista suspeito de causar acidente em Aracruz se apresenta à polícia

O homem suspeito de provocar o acidente que matou os jovens Gabriel Montebelo e Pedro Henrique do Nascimento, ambos de 19 anos, se apresentou na Delegacia de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (26). O caso aconteceu na ES 257, na região conhecida como Morro das Almas, na madrugada do último sábado (21).

De acordo com as investigações, o carro conduzido pelo suspeito trafegava na contramão quando atingiu a motocicleta em que as vítimas estavam. Ele estava acompanhado de uma mulher no momento do acidente, que foi socorrida e teve alta hospitalar nesta segunda-feira (23). Após a colisão, ele fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o delegado André Jaretta, o homem compareceu à delegacia acompanhado de um advogado, prestou depoimento e, por enquanto, permanece em liberdade. Ainda de acordo com o delegado, as informações do caso seguem sob sigilo, mas a investigação deve ser concluída em breve, com a adoção das medidas legais cabíveis.