Investigação

Motorista suspeito de causar acidente que matou duas pessoas em Aracruz é identificado

Segundo a polícia, o condutor já foi identificado, porém não localizado. Testemunhas disseram que ele teria invadido a contramão na ES 257, atingido a moto das vítimas e fugido sem prestar socorro

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:36

Gabriel e Pedro Henrique tinham 19 anos Crédito: Montagem | Arquivo familiar | Leitor A Gazeta

O motorista suspeito de causar o acidente que matou os jovens Gabriel Montebelo e Pedro Henrique do Nascimento, ambos de 19 anos, na ES 257, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na região conhecida como Morro das Almas, na madrugada de sábado (21), já foi identificado pela Polícia Civil, mas não teve o nome divulgado. De acordo com testemunhas, o carro que ele dirigia seguia na contramão quando atingiu a motocicleta em que as vítimas estavam. Após a colisão, o condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Em entrevista ao repórter Vitor Recla da TV Gazeta, o delegado-chefe da 13ª Delegacia de Aracruz, André Jaretta, disse que o condutor pode responder por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro. A passageira que estava no carro foi socorrida e recebeu alta hospitalar nessa segunda-feira e deverá ser ouvida para ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

André Jaretta, delegado chefe da 13ª Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Alberto Costa

A dor ainda é muito presente para os familiares das vítimas. Ambos foram descritos como jovens trabalhadores e muito queridos por quem convivia com eles.

Sempre muito presente. Um menino muito bom, esforçado, trabalhador” Letícia do Nascimento Irmã de Pedro Henrique

Só uma mãe sabe o que é perder um filho, muito menos dessa forma que a gente perdeu Juilety Montebelo Mãe de Gabriel

Na manhã desta terça-feira (24), a família e os amigos dos jovens se reuniram em frente à casa de Gabriel, com cartazes e balões, para pedir por justiça.

Familiares e amigos das vítimas se reuniram para pedir justiça pela morte de Gabriel Crédito: Alberto Costa

Eu só quero justiça, que ele pague pelo que ele fez Juilety Montebelo Mãe de Gabriel

O delegado informou ainda que, após ouvir testemunhas e analisar os laudos periciais, caso o suspeito não se apresente, será solicitada a prisão preventiva dele.

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