Nostalgia nas estradas

Empresa capixaba lança ônibus com pintura clássica em comemoração aos 80 anos

Águia Branca incorporou novos veículos à frota e promoveu as cores e padrões utilizados nas décadas de 80 e 90 para celebrar as oito décadas da viação; confira os detalhes

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:38

Já pensou em sair de casa e se deparar com um ônibus "retrô" no estilo dos anos 1980 e 1990? Pois os capixabas podem vivenciar esta experiência, após uma empresa de transportes do Estado lançar dois veículos com o antigo visual, em comemoração aos 80 anos da companhia. A divulgação foi feita pelas redes sociais nesta segunda-feira (23) e encantou os usuários.

O clássico visual antigo dos ônibus do da Viação Águia Branca possui as cores cinza/prata e branco, e foi criado pelo designer Hans Donner, que ficou bastante conhecido ao fazer logomarcas da TV Globo. Em um vídeo, foi mostrado que os ônibus são atuais, com uma estrutura moderna, mas seguindo a pintura dos modelos utilizados há algumas décadas. (Veja acima)

Ônibus retrô, em comemoração aos 80 anos da Viação Águia Branca Crédito: Divulgação/Águia Branca

Segundo a empresa, a proposta é aproximar os passageiros da história da viação, despertando memórias de viagens feitas nos veículos. "Essa iniciativa, inclusive, nasceu a partir da escuta dos próprios clientes. Nas redes sociais, muita gente sugeria o resgate das pinturas antigas. Então, para valorizar essa relação construída ao longo dos anos e revisitar histórias que fazem parte da vida de tantas pessoas", disse, em nota.

Os ônibus retrô possuem dois andares, com leito e semileito, e foram produzidos em parceria do Grupo Águia Branca e a Marcopolo — empresa fabricante dos veículos. Eles são do modelo Paradiso G8 1800 Double Decker, que contém ar-condicionado e geladeiras, por exemplo.

As pinturas clássicas e que marcaram a companhia foram repaginadas em comemoração aos 80 anos da empresa Crédito: Divulgação/Águia Branca

Alguns internautas se espantaram com a semelhança dos ônibus de hoje com os de antigamente.

Isso marcou minha infância, cara Seguidor da Marcopolo Em postagem nas redes sociais

Sempre quis ver essa pintura antiga nos ônibus atuais. Nostálgico demais Seguidor da Marcopolo Em postagem nas redes sociais

A expectativa é que os modelos sejam incluídos nas rotas estaduais e interestaduais operadas pela companhia já a partir da próxima semana, segundo a assessoria da viação.

Ônibus da Água Branca em comemoração aos 80 anos da empresa 1 de 6

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