Fôlego de sobra

Grávida de 9 meses vence corrida de rua em Águia Branca

A fisioterapeuta Alice Vilarino completou os 6 quilômetros da Corrida Rústica de São José e chegou em 1º lugar na categoria feminina entre 18 e 30 anos

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:27

Uma gestante fez de um evento tradicional da cidade de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, um acontecimento surpreendente. Neste domingo (22), Alice Vilarino, de 27 anos e grávida de 40 semanas, venceu a 28ª edição da Corrida Rústica de São José, completando os seis quilômetros da prova. Podendo dar à luz a qualquer momento, a fisioterapeuta completou toda a prova e ainda conseguiu chegar em primeiro lugar na categoria feminina entre 18 e 30 anos. Nas redes sociais, ela comemorou: "Eu e Hugo seguimos correndo", brincou.

A corrida está tão presente na gestação que Alice descobriu que estava grávida justamente por causa de uma prova que realizaria. Na época, com nove semanas, a corredora se preparava para uma maratona (de 42 quilômetros). "Eu corro há seis anos e descobri a gestação com nove semanas, enquanto treinava para a maratona. Eu descobri dez dias antes da prova porque fui fazer alguns exames, e um deles que a gente tem que fazer é o de gravidez. Eu já tinha feito várias vezes", contou.

Alice Vilarino venceu corrida de rua na categoria dela, mesmo grávida de 40 semanas Crédito: Reprodução

À repórter Julia Camim, do g1 ES, Alice disse que passou todo o início da gestação correndo, e o treino para a maratona incluía corridas de até 30 quilômetros. Apesar de não ter tido sintomas e conseguir se exercitar normalmente, o médico dela recomendou que ela não participasse da corrida, visto que seria a primeira vez dela nessa prova.

Isso não significou, no entanto, a interrupção dos treinos. Como o primeiro trimestre, que é considerado o período mais delicado da gestação, já havia passado sem problemas, o médico permitiu que a fisioterapeuta continuasse correndo. "Eu continuei treinando. O médico me orientou e não me restringiu, até porque até ali eu estava vivendo a vida normal, sem nenhuma limitação".

Ao longo dos meses e dos treinos, Alice só precisou se atentar à frequência cardíaca. "Não podia deixar a frequência subir muito. Então, às vezes, eu tinha que diminuir o ritmo. Mas continuei treinando quatro vezes por semana", detalhou.

Alice Vilarino treinou corrida quatro vezes por semana durante a gestação após ser liberada pelo médico Crédito: Reprodução

Acostumada a treinar, a participar da corrida da cidade e até a vencer, Alice contou que esta vitória foi uma sensação nova. "Agora, tudo o que eu vou fazer é muito diferente. E foi da melhor forma possível. Já ganhei várias vezes, já cheguei em 1º lugar. Mas agora foi uma completamente diferente, de muita gratidão por poder fazer isso com saúde, porque muitas mulheres não podem", finalizou a fisioterapeuta.

Com informações do g1 ES

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