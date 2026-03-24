Investigação

Casal é preso por usar celulares furtados em show para aplicar golpes bancários no ES

Segundo a polícia, suspeitos acessavam contas das vítimas após desbloquear os aparelhos; mulher foi solta após alegar gravidez

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:18

Um homem de 32 anos e uma mulher de 26 foram presos após furtos de celulares ocorridos durante um show na Praia de Camburi, em Vitória, no dia 17 de janeiro, terminarem em golpes bancários que causaram prejuízo de R$ 13.100 às vítimas. As prisões foram realizadas no dia 12 de março, no bairro Campo Grande, em Cariacica, durante uma operação da Polícia Civil. Já as informações sobre o caso foram divulgadas em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (24).

Segundo a corporação, o casal é suspeito de receptar os aparelhos furtados, desbloquear os celulares e acessar contas bancárias para realizar transferências e saques. De acordo com o delegado Brenno Andrade, a investigação teve início quando uma vítima percebeu transações indevidas no dia seguinte ao furto do celular durante o evento. “O criminoso pegou o telefone da vítima, fez uma transferência e depois realizou saques em uma agência bancária”, explicou.

Uma das transferências levou os policiais até outra mulher, que inicialmente era tratada como suspeita, mas depois foi identificada como vítima do mesmo tipo de crime, no mesmo show. “Quando fomos checar, vimos que essa outra mulher também era vítima. Ou seja, o criminoso utilizou o celular de uma vítima para transferir dinheiro para a conta de outra vítima”, disse.

De tornozeleira eletrônica

Carlos Roberto Rosa Fernandes foi preso no dia 12 de março em uma operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A partir das movimentações bancárias e das imagens de uma agência, a polícia chegou ao homem suspeito de realizar o saque. Segundo Brenno Andrade, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. "Era uma manhã de sol, e o indivíduo estava de calça. Um dos policiais suspeitou e verificou que ele utilizava tornozeleira eletrônica", afirmou.

Com isso, foi possível identificar o suspeito, que foi flagrado realizando o saque na manhã seguinte ao crime, em uma agência bancária de Cariacica. O homem foi identificado como Carlos Roberto Rosa Fernandes. Segundo a polícia, ele é um técnico em eletrônica e confessou que realizou o saque, mas negou participação direta nos furtos durante o show.

Esquema envolvia desbloqueio de celulares

De acordo com a investigação, o suspeito é conhecido na região por realizar desbloqueio de celulares e teria recebido valores para acessar os aparelhos das vítimas. “Ele informou que recebeu entre R$ 200 e R$ 500 para fazer o saque. A gente acredita que ele era responsável por desbloquear os aparelhos e acessar os aplicativos bancários”, explicou o delegado.

Ainda segundo Brenno Andrade, o homem possui diversas passagens pela polícia desde 2018, incluindo crimes como roubo, furto, receptação e estelionato. A mulher de 26 anos, esposa dele, também foi presa. Segundo a Polícia Civil, ela recebeu parte do dinheiro transferido das contas das vítimas. “Ela não é vítima, é comparsa. Tinha conhecimento da atividade criminosa”, afirmou o delegado.

A corporação informou que, apesar de a mulher alegar desconhecimento, há indícios de participação no esquema, inclusive com registros encontrados no celular dela. O delegado afirmou ainda que a suspeita alegou estar grávida e, por isso, vai responder ao processo em liberdade.

“Ela alega que estava em gestação e foi liberada. A gente entende a proteção à maternidade, mas isso não pode ser usado como justificativa para continuar praticando crimes”, disse.

Suspeita não identificada

Durante a investigação, os policiais também identificaram a participação de uma terceira pessoa, de idade entre 45 e 55 anos, que aparece nas imagens com o suspeito no banco. Segundo a Polícia Civil, o homem disse que conheceu a mulher no dia do saque, mas a versão é considerada inconsistente. Ela ainda não foi identificada, e a polícia pede que informações sejam repassadas pelo Disque-Denúncia 181.

Alerta para vítimas

O delegado também fez um alerta para evitar esse tipo de golpe. Segundo ele, criminosos têm facilidade para acessar dados armazenados nos aparelhos. “Muitas pessoas deixam senhas salvas em blocos de notas no celular. Isso facilita o acesso dos criminosos. O ideal é não guardar esse tipo de informação no aparelho”, orientou.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

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