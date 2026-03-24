Homem é preso após abusar da enteada de 12 anos em Cariacica

Um homem de 46 anos foi preso após abusar da enteada de 12 anos em Cariacica. A garota relatou à mãe que o homem passou a mão nas partes íntimas dela. O homem foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).