Tráfico e lavagem de dinheiro

Operação mira ES e outros 2 estados, cumpre mandados e bloqueia R$ 10 milhões

Ação contra facção teve desdobramentos em Barra de São Francisco e cidades de outros estados, com prisões de quatro pessoas e bloqueio milionário de bens

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 10:41

Operação mira ES e mais 2 estados, prende 4 e bloqueia 10 milhões em bens Crédito: PJC MT

Uma operação contra o crime organizado, batizada de Operação Codinome Fantasma III, que teve desdobramentos em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, resultou em prisões e na apreensão de bens avaliados em mais de R$ 10 milhões. A ação, deflagrada pela Polícia Civil do Matro Grosso, foi realizada na manhã desta terça-feira (24) e mira uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de 30 contas bancárias usadas pelo grupo, a apreensão de veículos e o sequestro de nove imóveis ligados aos investigados. Quatro empresas também tiveram as atividades suspensas por suspeita de participação no esquema.

Os mandados foram cumpridos em cidades de Mato Grosso, onde a investigação teve início, além de Anápolis (GO) e Barra de São Francisco (ES), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas e movimentações financeiras para ocultar dinheiro obtido com o tráfico de drogas. A ofensiva desta terça-feira teve como principal objetivo atingir justamente essa estrutura financeira da facção.

Nas fases anteriores da operação, mais de dez suspeitos já haviam sido presos, e uma grande apreensão de drogas, realizada no início de março, causou prejuízo milionário ao grupo criminoso. A ação faz parte de uma estratégia das forças de segurança para enfraquecer financeiramente organizações criminosas, atingindo não só seus integrantes, mas também o patrimônio acumulado com atividades ilegais.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil do Espírito Santo para obter mais detalhes sobre a ação em Barra de São Francisco e aguarda retorno da corporação.

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