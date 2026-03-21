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Piloto e carona de moto morrem em acidente com carro em Aracruz

Piloto e carona de moto morrem em acidente com carro em Aracruz

Colisão ocorreu na madrugada deste sábado (21), na ES 257, no mesmo trecho em que outras duas pessoas morreram em um acidente há pouco mais de uma semana

André Borghi

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:47

Carro fica destruído após acidente com moto em Aracruz
Carro fica destruído após acidente com moto em Aracruz Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente entre um carro e uma motocicleta causou a morte de dois jovens de 19 anos na madrugada deste sábado (21), na rodovia ES 257, na saída da sede de Aracruz, na região Norte  do Espírito Santo. A estrada é a principal ligação entre o município com a orla.

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O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (20); segundo a PRF, a colisão envolveu uma moto onde estavam as vítimas, um caminhão e ainda um ônibus

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De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista de um ônibus contou que trafegava pela rodovia quando viu um carro na contramão. Logo em seguida, ele presenciou o impacto. Ao se aproximar, observou a motocicleta capotada e já em chamas. Uma testemunha conseguiu apagar o fogo com um extintor. 

Ao chegar no local, as equipes constataram que o motorista do carro tinha fugido. No banco do passageiro do carro estava uma mulher que apresentava lesões faciais e estava em estado de choque, incapaz de fornecer informações sobre o paradeiro do motorista. Ela foi encaminhada ao Hospital de Aracruz.

Uma das vítimas veio a óbito no local. Já o outro homem chegou a ser socorrido pelo Samu/192, mas faleceu a caminho do hospital. Os dois estavam na moto e as identidades não foram divulgadas. Também não foi possível identificar qual deles era o condutor da motocicleta. 

A Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos das vítimas foram encaminhados para Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

A Polícia Civil (PC) disse que o caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

Outro acidente com vítimas foi registrado no mesmo lugar

Na sexta-feira (13), um acidente que ocorreu no mesmo trecho deixou duas pessoas mortas. Na ocasião, um Fiat Cronos rodou na pista e colidiu com um Corsa Classic, que, com o impacto, acabou atingindo um Jeep Renegade que seguia atrás. Chovia no momento do acidente, segundo informações repassadas por populares.

O ocupante do primeiro automóvel (Cronos) foi arremessado do veículo com o impacto e morreu no local. Os dois ocupantes do Corsa Classic foram socorridos; porém, o motorista não resistiu e faleceu ainda na ambulância. Já a passageira foi levada ao Hospital São Camilo com ferimentos. Já os dois ocupantes do Jeep Renegade, um homem e uma mulher, não sofreram ferimentos e saíram sozinhos do automóvel.

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