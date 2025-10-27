Rio-92: recorde o que foi e sua importância para o meio ambiente!

Às vésperas da COP30, a conferência ocorre entre os dias 10 e 21 de novembro, nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões recorda um importante movimento da pauta ambiental, a Rio-92. A II Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio-92 ou Cúpula da Terra, foi realizada entre 3 e 14 de junho de 1992.
A Conferência Rio 1992, realizada no Rio de Janeiro (Brasil), em junho de 1992, foi um marco histórico global. Organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), reuniu chefes de Estado e representantes de todo o mundo para debater questões ambientais e de desenvolvimento, consolidando o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Quem participa desta edição é Bruno Maciel, Doutor em Relações Internacionais e o comentarista Rafael Simões.
Espírito Santo, que História é Essa - 27-10-25