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Não é momento de permitir shows e abrir bares no ES, diz governo

O último decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) indica suspensão dessas atividades até o dia 31 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:51

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:51

Data: 18/03/2020 - ES - Vitória - Coronavírus - Movimentação de bares no Triângulo das Bermudas na Praia do Canto - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Bares não estão autorizados a funcionar desde o dia 20 de março  Crédito: Vitor Jubini
A retomada de eventos, shows musicais e a reabertura de bares no Estado depende da redução da taxa de transmissão de coronavírus e da consequente queda acentuada de novos casos e mortes provocadas pela doença.  
Não é momento de permitir shows e abrir bares no ES, diz governo
Essas atividades estão suspensas pelo governo do Estado há mais de quatro meses para evitar a propagação do vírus. De acordo com último decreto do governador Renato Casagrande (PSB), a interrupção vai até o dia 31 deste mês.
A indicação de inviabilidade de reabertura foi revelada em entrevista realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta sexta-feira (24), que contou com o secretário estadual Nésio Fernandes, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. 
O Espírito Santo conseguiu alcançar uma taxa de transmissão (RT) inferior a 1  o que significa que nem toda pessoa infectada pelo novo coronavírus está contaminando alguém. Em outras palavras, esse nível do índice relacionado à velocidade de contágio revela que a pandemia no Estado está diminuindo.
Na avaliação de Reblin, o cenário atual registrado no Espírito Santo indica estabilidade na incidência da doença. Ele enfatiza, no entanto, que há diminuição de indicadores na Grande Vitória e uma faixa de aceleração nos municípios do interior.
"As atividades passíveis de liberação até o momento são as mais individualizadas. Nós não podemos abrir eventos, não temos condições de abrir bares, não temos condições de permitir shows em ambientes coletivos. Se a gente reverter nosso comportamento ao comportamento anterior ao da pandemia, vamos ter um movimento de retomada da doença"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, reforçou o entendimento de Reblin e diz que a manutenção dos protocolos de higiene e distanciamento social será capaz de permitir que o Estado vença a batalha contra a Covid-19.
"Fiquem em casa. Ainda não é hora de fazer festas, encontros, atividades sociais porque nós estamos vencendo e venceremos se mantivermos as conquistas e condutas que nos trouxeram até o presente momento nessa importante posição, sendo um Estado com as melhores práticas de enfrentamento à pandemia"
Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

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