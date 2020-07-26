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Pandemia

Mundo ultrapassa marca de 16 milhões de casos confirmados de coronavírus

Levantamento da Universidade Johns Hopkins mostra que os cinco países com maior número de registros são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 16:40

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 16:40

Isolamento social durante a pandemia de coronavirus
Pandemia do novo coronavirus ainda atinge milhares de pessoas no mundo Crédito: Freepik/Divulgação
Na manhã deste domingo (26), a marca de 16 milhões de infectados pelo novo coronavírus foi ultrapassada. De acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins, são 16.049.832 pessoas que contraíram o vírus em todo o mundo.
Os países com mais infectados são, na ordem, Estados Unidos (4,178 milhões), Brasil (2,394 milhões) e Índia (1,385 milhão).
Já o número de mortos pela Covid-19 é de quase 644.556 até a última atualização da plataforma da instituição norte-americana.
O ranking de países com mais número de mortes pela doença causada pelo coronavírus é também encabeçado pelos Estados Unidos (146.463), seguido pelo Brasil (86.449) e Reino Unido (45.823).

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