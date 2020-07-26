Mundo ultrapassa marca de 16 milhões de casos confirmados de coronavírus

Pandemia do novo coronavirus ainda atinge milhares de pessoas no mundo Crédito: Freepik/Divulgação

Na manhã deste domingo (26), a marca de 16 milhões de infectados pelo novo coronavírus foi ultrapassada. De acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins, são 16.049.832 pessoas que contraíram o vírus em todo o mundo.

Os países com mais infectados são, na ordem, Estados Unidos (4,178 milhões), Brasil (2,394 milhões) e Índia (1,385 milhão).

Já o número de mortos pela Covid-19 é de quase 644.556 até a última atualização da plataforma da instituição norte-americana.