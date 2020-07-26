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Covid-19: réveillon do Rio não foi cancelado, mas terá novo formato

Novo projeto ainda será discutido com setores envolvidos na festa

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 16:26
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Gabriel Monteiro/SECO
O prefeito Marcelo Crivella afirmou hoje (26) que a festa de réveillon deste ano não foi cancelada, mas terá que ser reformulada, por causa da pandemia de covid-19.
Crivella disse que, assim que receber da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) a proposta de um novo formato para o evento, com possibilidades virtuais, levará o projeto à discussão com o setor de hotéis e restaurantes e demais envolvidos na festa da virada de ano.
Segundo o prefeito, o formato do evento precisará ser remodelado caso não seja descoberta a tempo uma vacina para conter a doença provocada pelo novo coronavírus. Não foi adiado. Estamos pensando em fazer o réveillon de outro jeito.
Na semana passada, a prefeitura havia considerado "inviável" a realização da festa nos moldes tradicionais
Ele informou ter recebido da Riotur um comunicado dizendo que, se continuar a pandemia, e não houver um retroviral ou uma vacina, a festa terá de ser virtual. Vamos discutir com os hoteis e os restaurantes como será feito isso.
A Riotur reiterou que o réveillon do Rio de Janeiro está mantido, mas deverá ser obviamente adaptado à nova realidade da pandemia.
De acordo com a empresa, embora não haja ainda um formato definido para a festa da virada, não estão cancelados a queima de fogos, nem os shows e projetos de iluminação.
Crivella disse que espera ter notícias novas sobre o assunto nesta semana.

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