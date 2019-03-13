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Sortudo!

Apostador de Cariacica leva quase R$ 2 milhões em prêmio de loteria

Os números sorteados foram 06-11-16-18-19-21-23

Publicado em 13 de Março de 2019 às 01:04

Publicado em 

13 mar 2019 às 01:04
A sorte soprou para Cariacica na noite desta terça-feira (12). É que um morador do município ganhou sozinho no sorteio do "Dia de Sorte", o valor de R$ 1.965.021,39. Os números sorteados foram 06-11-16-18-19-21-23.
 
 

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