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Apostador de Linhares acerta quatro números e ganha R$ 6 mil na Quina

A aposta custou R$ 2, segundo a Caixa, com cinco números jogados. A probabilidade de acerto nesse caso é de um em 64 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 15:58

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 15:58

Aposta de Vila Velha acertou os cinco números da Quina e embolsou mais de R$ 5 milhões
Apostador de Linhares acerta quatro números e leva R$ 6 mil na Quina Crédito: Divulgação/Caixa
Uma aposta realizada em uma lotérica no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, faturou parte do prêmio da Quina, no sorteio desta quinta-feira (20). O apostador acertou quatro, dos cinco números do concurso 5345 e garantiu a quantia de R$ 6.093,88. Como ninguém acertou as cinco dezenas, 89 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quadra.
De acordo com o detalhamento das apostas ganhadoras, o contemplado participou do sorteio com a combinação de 5 números, a mais simples do jogo. O bilhete que, segundo a Caixa, custa R$ 2,00. Nesse caso, a probabilidade de acerto é de 1 em 64 mil.
Entre as 89 apostas vencedoras em todo país, esse foi o único apostador capixaba a ter sorte no concurso 5345. 

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