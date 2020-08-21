Apostador de Linhares acerta quatro números e ganha R$ 6 mil na Quina

Uma aposta realizada em uma lotérica no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, faturou parte do prêmio da Quina, no sorteio desta quinta-feira (20). O apostador acertou quatro, dos cinco números do concurso 5345 e garantiu a quantia de R$ 6.093,88. Como ninguém acertou as cinco dezenas, 89 apostas de todo o país dividiram o prêmio da quadra.
De acordo com o detalhamento das apostas ganhadoras, o contemplado participou do sorteio com a combinação de 5 números, a mais simples do jogo. O bilhete que, segundo a Caixa, custa R$ 2,00. Nesse caso, a probabilidade de acerto é de 1 em 64 mil.
Entre as 89 apostas vencedoras em todo país, esse foi o único apostador capixaba a ter sorte no concurso 5345.