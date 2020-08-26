Bombeiros combatem incêndio em prédio na Praia da Costa, em Vila Velha

Um incêndio foi registrado por volta das 14h55 da tarde desta quarta-feira (26) em um prédio localizado na rua Desembargador Augusto Botelho, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. O morador da cobertura do edifício, de 80 anos, sofreu queimaduras. Além dele, outras quatro pessoas que inalaram fumaça também precisaram de atendimento médico.
De acordo com informações de duas moradoras do edifício, passadas para a equipe da TV Gazeta, um forte cheiro de queimado foi sentido pelo prédio. Diante da situação, alguns moradores e o porteiro começaram a procurar o foco do cheiro. Eles percorreram os andares do imóvel, batendo de porta em porta até que conseguiram localizar o incêndio na cobertura, que fica no décimo andar.
Ao abrir a porta do apartamento, o grupo encontrou um idoso de 80 anos caído no chão com queimaduras no tórax, pescoço e pernas. Após ser ajudado pelo porteiro do edifício, ele foi socorrido pelo Samu e levado a um hospital particular de Vila Velha. Outras quatro pessoas, incluindo o porteiro inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. Dois dos moradores foram levados para uma unidade de saúde da região. Já o terceiro foi atendido no local pelo Samu e liberado, bem como o porteiro do prédio.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e o incêndio foi controlado. As causas serão verificadas por meio de uma perícia, que já foi acionada.