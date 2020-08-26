Bombeiros combatem incêndio em prédio na Praia da Costa, em Vila Velha

De acordo com informações de duas moradoras do edifício, passadas para a equipe da TV Gazeta , um forte cheiro de queimado foi sentido pelo prédio. Diante da situação, alguns moradores e o porteiro começaram a procurar o foco do cheiro. Eles percorreram os andares do imóvel, batendo de porta em porta até que conseguiram localizar o incêndio na cobertura, que fica no décimo andar.

Ao abrir a porta do apartamento, o grupo encontrou um idoso de 80 anos caído no chão com queimaduras no tórax, pescoço e pernas. Após ser ajudado pelo porteiro do edifício, ele foi socorrido pelo Samu e levado a um hospital particular de Vila Velha. Outras quatro pessoas, incluindo o porteiro inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. Dois dos moradores foram levados para uma unidade de saúde da região. Já o terceiro foi atendido no local pelo Samu e liberado, bem como o porteiro do prédio.