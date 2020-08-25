Vídeo: incêndio atinge casa no Morro do Quiabo, em Cariacica

Um incêndio atingiu uma casa de madeira no Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura foi totalmente destruída pelo fogo, mas não houve danos significativos aos imóveis ao redor. Ninguém ficou ferido e a dona da casa não foi localizada.
O Corpo de Bombeiros afirmou ainda que a casa atingida pelo incêndio ficava entre duas outras residências de alvenaria, mas que o fogo não causou danos graves nos imóveis. A equipe relatou também que, no local, havia uma grande quantidade de material reciclável, que pode ter alimentado as chamas.
Além disso, testemunhas afirmaram aos agentes do Corpo de Bombeiros que a moradora utilizava fogão à lenha, que pode ter sido uma das causas do incêndio. A perícia não foi solicitada, segundo a corporação.