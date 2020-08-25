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Em Porto Novo

Vídeo: incêndio atinge casa no Morro do Quiabo, em Cariacica

Casa de madeira foi totalmente destruída pelas chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas; as causas do incêndio não foram confirmadas

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 22:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 22:53
A imagem mostra o fogo destruindo a casa de madeira
Um incêndio atingiu uma casa de madeira em Cariacica nesta segunda (24) Crédito: Internauta
Um incêndio atingiu uma casa de madeira no Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura foi totalmente destruída pelo fogo, mas não houve danos significativos aos imóveis ao redor. Ninguém ficou ferido e a dona da casa não foi localizada.
O Corpo de Bombeiros afirmou ainda que a casa atingida pelo incêndio ficava entre duas outras residências de alvenaria, mas que o fogo não causou danos graves nos imóveis. A equipe relatou também que, no local, havia uma grande quantidade de material reciclável, que pode ter alimentado as chamas.
Além disso, testemunhas afirmaram aos agentes do Corpo de Bombeiros que a moradora utilizava fogão à lenha, que pode ter sido uma das causas do incêndio. A perícia não foi solicitada, segundo a corporação.
Um incêndio atingiu uma casa de madeira no bairro Porto Novo, em Cariacica, nesta segunda-feira (24) Crédito: Internauta

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