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Em Vila Velha

Guarda apreende 1 kg de cocaína pura do tipo escama de peixe no ES

De acordo com a Guarda Municipal, a cocaína apreendida é do tipo mais puro existente e é utilizada para produção de outras drogas como o crack
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:22

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:22

A imagem mostra uma a droga embrulhada em pequenas porções, um celular, uma balança de precisão, uma nota de 100 reais e uma mochila sobre uma mesa
Guarda Municipal encontrou 1,2 kg da droga na mochila de homem em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES
A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu cerca de 1,2 quilograma de um tipo extremamente puro de cocaína, apelidado de escama de peixe, nesta segunda-feira (24) no bairro Ilha da Conceição. De acordo com a guarda, um homem de 31 anos carregava a droga em uma mochila e alegou que receberia R$ 200 pelo transporte e entrega do material. Ele foi conduzido para a delegacia do município.
O subsecretário da Guarda Municipal, Iury de Souza Silva, informou que uma viatura realizava o patrulhamento de rotina no bairro. O homem que carregava a mochila com as drogas teria apresentado comportamento suspeito quando viu os agentes e foi abordado. O subsecretário afirmou que a droga é extremamente pura e serve como base para fabricação de outros entorpecentes. 

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"Os agentes realizaram a abordagem e foi encontrado dentro da mochila do conduzido um tablete e mais uma porção da substância de alto custo. É uma cocaína extremamente pura, conhecida vulgarmente como escama. Um tablete daquele apreendido pode produzir de quatro a seis tabletes de crack ou pasta base, ou seja, uma grande quantidade de droga", disse.
O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Polícia de Vila Velha. Ele já possui passagem por roubo com utilização de arma e porte ilegal de arma de fogo.

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