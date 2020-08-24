Guarda apreende 1 kg de cocaína pura do tipo escama de peixe no ES

Guarda Municipal encontrou 1,2 kg da droga na mochila de homem em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMES

A Guarda Municipal de Vila Velha apreendeu cerca de 1,2 quilograma de um tipo extremamente puro de cocaína, apelidado de escama de peixe, nesta segunda-feira (24) no bairro Ilha da Conceição. De acordo com a guarda, um homem de 31 anos carregava a droga em uma mochila e alegou que receberia R$ 200 pelo transporte e entrega do material. Ele foi conduzido para a delegacia do município.

O subsecretário da Guarda Municipal, Iury de Souza Silva, informou que uma viatura realizava o patrulhamento de rotina no bairro. O homem que carregava a mochila com as drogas teria apresentado comportamento suspeito quando viu os agentes e foi abordado. O subsecretário afirmou que a droga é extremamente pura e serve como base para fabricação de outros entorpecentes.

"Os agentes realizaram a abordagem e foi encontrado dentro da mochila do conduzido um tablete e mais uma porção da substância de alto custo. É uma cocaína extremamente pura, conhecida vulgarmente como escama. Um tablete daquele apreendido pode produzir de quatro a seis tabletes de crack ou pasta base, ou seja, uma grande quantidade de droga", disse.