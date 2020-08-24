Vídeo: motoristas ficam feridos após colisão, em Cachoeiro

Dois motoristas ficaram feridos em um acidente nesta segunda-feira (24), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos feridos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Imagens de câmeras de segurança no local mostram a batida. O motorista saiu da rua lateral e entrou na rodovia, atingindo o carro que seguia na via.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete sofreu algumas escoriações, mas não precisou de socorro médico, já o outro condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santa Casa, no Centro de Cachoeiro. O estado de saúde da vítima não foi informado.