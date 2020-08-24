Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Vídeo: motoristas ficam feridos após colisão, em Cachoeiro

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da batida, no bairro Coramara. O motorista saiu da rua lateral e entrou na rodovia, atingindo o carro que seguia na via
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:12

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:12

Motoristas ficam feridos em acidente em Cachoeiro
Motoristas ficam feridos em acidente em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
Dois motoristas ficaram feridos em um acidente nesta segunda-feira (24), na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos feridos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.
Imagens de câmeras de segurança no local mostram a batida. O motorista saiu da rua lateral e entrou na rodovia, atingindo o carro que seguia na via.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete sofreu algumas escoriações, mas não precisou de socorro médico, já o outro condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Santa Casa, no Centro de Cachoeiro. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Veja Também

Número de drogas apreendidas mais que dobra em Cachoeiro

Morre mais uma vítima de acidente na BR 262 em Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados