Volta às aulas: 'Autorização precisa ser concedida pela Saúde', diz secretário

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, onde o secretário ainda informou que, por se tratar de uma questão epidemiológica, é preciso que uma autorização seja dada pelas autoridades da Saúde. O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou que ainda não há uma decisão tomada sobre o retorno das aulas presenciais no Espírito Santo . O posicionamento foi reforçado durante entrevista ao, onde o secretário ainda informou que, por se tratar de uma questão epidemiológica, é preciso que uma autorização seja dada pelas autoridades da Saúde.

A gente não tem nenhuma decisão tomada. Estamos nos planejando para voltar, se isso for possível ou quando for possível, entendendo que aqui a questão é menos pedagógica e mais epidemiológica. Portanto, existe uma autorização que precisa ser concedida pela autoridade de Saúde, que vai dizer se é seguro ou não voltar, e quando será isso, afinal, disse.

Ainda segundo o secretário, uma avaliação será feita durante o mês de setembro, para observar se haverá condições de retorno em outubro, ou não. O que prolongaria ainda mais o período de análise e, consequentemente, sem aulas presenciais.

No momento, o governador já disse nessa semana, cabe uma avaliação ao longo do mês de setembro, para verificar que condições temos eventualmente para voltar no mês de outubro, ou não, e continuar neste processo de análise. Por enquanto, é preciso aguardar. Sei que isso gera angústia, mas é importante que os pais e responsáveis tenham certeza que a gente está se planejando com toda a transparência e tranquilidade para que, havendo segurança sanitária, a gente possa voltar, destacou.

BÔNUS-DESEMPENHO

O secretário também falou sobre o bônus-desempenho a servidores da educação, que será pago em outubro . O bônus é um prêmio em dinheiro, concedido anualmente aos profissionais (professores, auxiliares administrativos, diretores, servidores em geral) que atuam em escolas e outras unidades da Secretaria de Educação (Sedu).

Segundo Vitor de Angelo, o valor é pago anualmente, mas sempre se referindo ao ano anterior. Ou seja, servidores que trabalharam em 2019, mas não estão atuando em 2020 também têm direito ao bônus. Recebe (o bônus) porque tem a ver com o desempenho em 2019. É um pagamento que tem a ver com o desempenho no ano passado, período em que estava na rede e contribuiu para o resultado, concluiu.