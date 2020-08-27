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Pandemia

Trabalhadores da área de Educação Pública fazem carreata contra volta às aulas no ES

Para professores, ainda não há segurança para a volta ao trabalho presencial diante da pandemia

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 10:54
Manifestação dos trabalhadores da educação pública do ES contra o retorno das aulas presenciais
Manifestação dos trabalhadores da Educação Pública do ES Crédito: Vitor Jubini
Trabalhadores da área de Educação Pública do Espírito Santo fizeram uma carreata na manhã desta quinta-feira (27) pelas ruas de Vitória contra a retomada das atividades presenciais nas instituições de ensino do Estado. Para professores, ainda não há segurança para a volta diante da pandemia.
Em entrevista para A Gazeta na última segunda (24), a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Noêmia Simonassi, ressaltou que há uma preocupação com o retorno, sobretudo nas escolas públicas, pelas dificuldades de infraestrutura que são anteriores à pandemia.

Manifestação dos trabalhadores da educação pública do ES

Ela diz que há boas unidades na rede, mas há outras tantas que não têm nem abastecimento adequado de água para garantir que as medidas de higiene e limpeza recomendadas sejam cumpridas.

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