Trabalhadores da área de Educação Pública fazem carreata contra volta às aulas no ES

Em entrevista para A Gazeta na última segunda (24), a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Noêmia Simonassi, ressaltou que há uma preocupação com o retorno, sobretudo nas escolas públicas, pelas dificuldades de infraestrutura que são anteriores à pandemia.