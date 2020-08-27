Trabalhadores da área de Educação Pública fazem carreata contra volta às aulas no ES

Trabalhadores da área de Educação Pública do Espírito Santo fizeram uma carreata na manhã desta quinta-feira (27) pelas ruas de Vitória contra a retomada das atividades presenciais nas instituições de ensino do Estado. Para professores, ainda não há segurança para a volta diante da pandemia.
Em entrevista para A Gazeta na última segunda (24), a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Noêmia Simonassi, ressaltou que há uma preocupação com o retorno, sobretudo nas escolas públicas, pelas dificuldades de infraestrutura que são anteriores à pandemia.
Manifestação dos trabalhadores da educação pública do ES
Ela diz que há boas unidades na rede, mas há outras tantas que não têm nem abastecimento adequado de água para garantir que as medidas de higiene e limpeza recomendadas sejam cumpridas.