Associação de Pais e Alunos do ES é reticente sobre volta às aulas

De acordo com a coordenadora jurídica da associação, Eliza Thomaz, não há nenhuma garantia de que as medidas adotadas pelo governo serão eficazes e nem mesmo que serão seguidas por todas as escolas.

"A maioria dos pais dos alunos é contra a retomada das aulas presenciais em setembro (em referência à retomada em faculdades), porque não existe ainda nenhuma comprovação de que as medidas adotadas pelo governo do Estado vão ser suficientes para a neutralização ou a não contaminação dos alunos. Além disso, não existe prova nenhuma de que todas as escolas estão adotando as medidas de segurança. Também não temos certeza de que as medidas são suficientes, não temos certeza de que todos vão adotar", afirmou Eliza em entrevista à TV Gazeta.