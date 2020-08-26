Escolas: volta às aulas presenciais na educação infantil ainda não está definida Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Your browser does not support the audio element. Aulas da educação infantil ainda não têm previsão de retorno no ES

Em coletiva na tarde desta quarta-feira (26), o governador Renato Casagrande disse que a educação infantil e o ensino fundamental (do 1° ao 9° anos) ainda não têm previsão.

"Precisamos ainda manter a avaliação durante o mês de setembro e verificarmos o que é possível para voltarmos. Os primeiros a retornar serão os alunos do ensino médio. Ainda temos que percorrer um caminho para uma redução mais intensa da redução de mortes para darmos um passo seguro dentro da Educação. Não vou dizer que (educação infantil) será a última a retornar, mas ainda não temos planejamento", pontuou Casagrande.

"As conversas da etapa de zero a cinco anos se mostraram um pouco mais complexas, especialmente do ponto de vista técnico, para que a gente definisse as regras com todo o cuidado para uma etapa tão delicada de ensino. Se o ensino superior e o médio têm a vantagem de se tratar de alunos mais velhos, a dificuldade da educação infantil é que estamos falando de crianças para quem a incorporação dos hábitos (distanciamento, uso de máscaras, higienização) pode ser mais complexa", argumentou o secretário da Educação, Vitor de Angelo.

Ele avalia que o protocolo de segurança é o instrumento adequado para equilibrar o desejo da volta às aulas, que é de todos, e a preocupação com o risco de infecção. "É o meio termo para equacionar o medo e a convivência com o vírus. Estamos trabalhando para elaborar e divulgar o documento assim que possível", assegurou o secretário.

OUTROS SEGMENTOS

Em ambos os casos, as unidades de ensino devem seguir os protocolos de segurança sanitária organizados pela Sedu e autoridades em saúde. Tomar cuidados como medição de temperatura e garantia de distanciamento, por exemplo. O governador deixou claro que estará permitido a volta do ensino superior e especializações, mestrado e Doutorado, mas que não é obrigatória a volta.

"O desejo é de voltar às aulas em todo o estado ao mesmo tempo, em especial por questões como o transporte escolar. Nosso desejo também é voltar às aulas de todos os níveis escolares este ano, já que o ano letivo de 2020 vai adentrar no ano de 2021. A gente espera retornar todas as atividades esse ano", completou o governador.