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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.086 mortes e beira 108 mil casos

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), nas últimas 24 horas a doença infectou 718 pessoas e provocou 18 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 17:08

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:08

Especialistas explicam número alto de casos suspeitos de Covid-19 no Espírito Santo
Um total de 229.897 testes de Covid-19 já foram realizados no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Espírito Santo chegou a 107.909 casos e 3.086 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (26). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 718 pessoas e provocou 18 óbitos. 
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.389 registros da doença, seguida por Vitória (13.555), Serra (13.298) e Cariacica (10.359). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.825 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 95.473 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,9% e, até agora, 229.897 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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