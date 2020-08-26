Coronavírus: ES registra 3.086 mortes e beira 108 mil casos

O Espírito Santo chegou a 107.909 casos e 3.086 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (26). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 718 pessoas e provocou 18 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 15.389 registros da doença, seguida por Vitória (13.555), Serra (13.298) e Cariacica (10.359). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.825 pessoas infectadas.
O número de pacientes curados também aumento no Espírito Santo. Ao todo, 95.473 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,9% e, até agora, 229.897 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.