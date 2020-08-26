Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta às aulas

'Tem escola que não tem papel higiênico', diz diretora de sindicato no ES

A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Noemia Simonassi, listou os motivos que justificam o posicionamento da entidade de ser contra o retorno das atividades presenciais nas escolas

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 08:18
A diretora do Sindiupes, Noemia Simonassi, em entrevista à TV Gazeta
A diretora do Sindiupes, Noemia Simonassi, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) afirma ser contra o retorno das aulas presenciais no Estado. Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a diretora da entidade, Noemia Simonassi, listou motivos que justificam o posicionamento da categoria. Entre eles, o fato de escolas não possuírem a estrutura mínima para receber os alunos, como papel higiênico, por exemplo.
Segundo Noemia, nem todas as escolas possuem essa estrutura precária, mas muitas ainda apresentam problemas básicos de insumos e estrutura física.
Tem escola que não tem papel higiênico, diz diretora de sindicato no ES
"Tem escola que não tem papel higiênico. Quem conhece o chão da escola sabe disso. A gente tem visitado. Tem escola que, por exemplo, o banheiro está quebrado e se joga um balde com água quando a criança faz as necessidades. Isso é um absurdo. Não estou dizendo que todas as escolas públicas são assim, muito pelo contrário, tem muita escola pública de primeira linha e qualidade. Mas tem muitas que ainda têm problema. Problemas físicos, salas apertadas, salas sem ventilação"
Noemia Simonassi - Diretora do Sindiupes

Veja Também

Faculdades aguardam aval do Estado e se dizem prontas para volta às aulas

Educação na pandemia: veja o que está em jogo sobre a volta às aulas no ES

Professores do ES não querem volta às aulas presenciais em setembro

Além disso, ela destaca o fato de a escola ser um ambiente naturalmente acolhedor, o que dificulta o controle das regras que estão sendo elaboradas para o retorno das atividades presenciais.
Ano letivo se recupera, vidas não. Nós estamos preocupados com a vida das pessoas. Os trabalhadores da educação, alunos e as famílias. As escolas realmente não têm condições de receber essas crianças para aulas presenciais. Como vamos segurar um aluno no seu quadradinho? A escola é um local onde o aluno chega e é acolhido. Ele vai querer dar um abraço na professora, no coleguinha. Então, como vamos conseguir proteger essas crianças, jovens e adolescentes?, questionou.
A sugestão da entidade é a criação de um bloco 2020-2021, para que os alunos que não conseguiram acompanhar e assimilar os conteúdos durante o período da pandemia não sejam prejudicados.
Na verdade, os alunos serão prejudicados se retornarem às aulas presenciais. Nós sabemos que este é um ano atípico, não conhecíamos isso [...] Nós conversamos com a Sedu, para que seja feito um bloco 2020-2021, onde o que não se recupera este ano, recupera no ano que vem, destacou.

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

A data de retorno às aulas presenciais ainda não foi definida pelo governo do Estado. Nesta terça-feira (25), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que ainda não há como confirmar quando as atividades poderão ser retomadas. "Estamos amadurecendo o tema com o segmento escolar", disse. O governador Renato Casagrande acenou com a possibilidade de que elas possam ser retomadas, começando pelo ensino superior, a partir do final do mês de setembro.
Diferentemente do posicionamento dos trabalhadores da educação pública, o setor privado, capitaneado pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), garante que as instituições privadas já estão aptas para o retorno imediato, no dia seguinte ao anúncio do governo.

Veja Também

Professores devem receber bônus-desempenho em outubro, diz governo do ES

Professores recebem tratamento psicológico para volta às aulas

Testagem em professores e alunos seguirá modelo do inquérito sorológico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados