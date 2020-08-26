A diretora do Sindiupes, Noemia Simonassi, em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, a diretora da entidade, Noemia Simonassi, listou motivos que justificam o posicionamento da categoria. Entre eles, o fato de escolas não possuírem a estrutura mínima para receber os alunos, como papel higiênico, por exemplo. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) afirma ser contra o retorno das aulas presenciais no Estado . Em entrevista ao, a diretora da entidade, Noemia Simonassi, listou motivos que justificam o posicionamento da categoria. Entre eles, o fato de escolas não possuírem a estrutura mínima para receber os alunos, como papel higiênico, por exemplo.

Segundo Noemia, nem todas as escolas possuem essa estrutura precária, mas muitas ainda apresentam problemas básicos de insumos e estrutura física.

Your browser does not support the audio element. Tem escola que não tem papel higiênico, diz diretora de sindicato no ES

"Tem escola que não tem papel higiênico. Quem conhece o chão da escola sabe disso. A gente tem visitado. Tem escola que, por exemplo, o banheiro está quebrado e se joga um balde com água quando a criança faz as necessidades. Isso é um absurdo. Não estou dizendo que todas as escolas públicas são assim, muito pelo contrário, tem muita escola pública de primeira linha e qualidade. Mas tem muitas que ainda têm problema. Problemas físicos, salas apertadas, salas sem ventilação" Noemia Simonassi - Diretora do Sindiupes

Além disso, ela destaca o fato de a escola ser um ambiente naturalmente acolhedor, o que dificulta o controle das regras que estão sendo elaboradas para o retorno das atividades presenciais.

Ano letivo se recupera, vidas não. Nós estamos preocupados com a vida das pessoas. Os trabalhadores da educação, alunos e as famílias. As escolas realmente não têm condições de receber essas crianças para aulas presenciais. Como vamos segurar um aluno no seu quadradinho? A escola é um local onde o aluno chega e é acolhido. Ele vai querer dar um abraço na professora, no coleguinha. Então, como vamos conseguir proteger essas crianças, jovens e adolescentes?, questionou.

A sugestão da entidade é a criação de um bloco 2020-2021, para que os alunos que não conseguiram acompanhar e assimilar os conteúdos durante o período da pandemia não sejam prejudicados.

Na verdade, os alunos serão prejudicados se retornarem às aulas presenciais. Nós sabemos que este é um ano atípico, não conhecíamos isso [...] Nós conversamos com a Sedu, para que seja feito um bloco 2020-2021, onde o que não se recupera este ano, recupera no ano que vem, destacou.

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

A data de retorno às aulas presenciais ainda não foi definida pelo governo do Estado. Nesta terça-feira (25), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que ainda não há como confirmar quando as atividades poderão ser retomadas. "Estamos amadurecendo o tema com o segmento escolar", disse. O governador Renato Casagrande acenou com a possibilidade de que elas possam ser retomadas , começando pelo ensino superior, a partir do final do mês de setembro.