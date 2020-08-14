Professores e outros profissionais da educação têm direito ao bônus desempenho que, em 2020, será pago em outubro, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação Crédito: Pixabay

Your browser does not support the audio element. Professores devem receber bônus-desempenho em outubro, diz governo do ES

O bônus desempenho é um prêmio em dinheiro, concedido anualmente aos profissionais (professores, auxiliares administrativos, diretores, servidores em geral) que atuam em escolas e outras unidades da Sedu. O benefício é regulamentado pelo Decreto 3949-R e pela Lei Complementar 887. De acordo com o decreto, o pagamento deve ser feito até o mês de julho, segundo a disponibilidade orçamentária.

Todos os servidores ativos da educação estadual têm direito ao benefício, mas apenas aqueles que alcançam o índice de desempenho recebem. O cálculo é feito com base em indicadores coletivos e individuais descritos na lei.

VALOR DO BENEFÍCIO

O profissional pode receber até um salário e meio a mais por ano, conforme os resultados obtidos na unidade na qual exerce suas funções, além do desempenho individual. Em 2019, foram pagos cerca de R$ 33 milhões em bônus para 13,7 mil profissionais.

Segundo a Sedu, ainda não há a quantidade de servidores que serão beneficiados em 2020. Os cálculos dos índices estão sendo levantados para que o pagamento seja feito no mês de outubro.

Em contato por telefone com a reportagem de A Gazeta, a assessoria de imprensa da pasta confirmou que o pagamento, nos últimos anos, tem sido feito a partir de julho. A secretaria também enviou uma nota oficial.

CONFIRA A NOTA DA SEDU: