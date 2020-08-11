O modelo de testagem que vai identificar se professores e estudantes da rede pública estadual de ensino tiveram contato com o coronavírus vai seguir os critérios do inquérito sorológico desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Além da comunidade escolar, o governo do Estado anunciou nesta terça-feira (11) que os índios também serão testados.
Testagem em professores e alunos seguirá modelo do inquérito sorológico
Os exames voltados a alunos e professores já haviam sido anunciados na última segunda-feira (10) pelo secretário de Educação, Vitor de Angelo, durante entrevista à Rádio CBN. As regras que devem ser seguidas pelas instituições de ensino, em todas as etapas e modalidades, no retorno das atividades escolares de forma presencial foram publicadas no Diário Oficial do Estado.
Sobre os testes de Covid-19, direcionados à volta às aulas, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou que a formatação dos trabalhos está sendo conduzida de forma conjunta com a Secretaria de Estado de Educação (Sedu).
Suspensas desde o dia 17 de março em escolas públicas e privadas, a expectativa do governo do Estado é de que as aulas presenciais sejam retomadas em setembro. A confirmação da data, no entanto, depende do comportamento da doença em solo capixaba.
"Estamos trabalhando para construir um modelo estatístico para testagem que represente o universo dos alunos e professores. O outro trabalho que a Secretaria de Saúde irá coordenar é um modelo de testagem para os índios do Estado"
O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, informou que a metodologia de testagem deverá ser apresentada ainda neste mês. Segundo ele, assim como acontece no inquérito sorológico executado nos municípios, nem toda a comunidade escolar será testada.
"Será um inquérito para estatística da prevalência da doença na comunidade escolar. Deverá ser repetido ao longo do possível retorno das aulas para poder acompanhar o possível crescimento ou não da doença"