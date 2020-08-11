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"Inconclusivo"

Sesa investiga caso suspeito de reinfecção por coronavírus no ES

Em uma primeira análise, o caso foi considerado inconclusivo. O secretário de Estado da Saúde afirmou que novas investigações ainda são necessárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 13:47

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 13:47

Covid-19
Covid-19 Crédito: Pixabay
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está investigando um caso suspeito de reinfecção por coronavírus no Espírito Santo. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (11). Em uma primeira análise, o caso deu inconclusivo. Mas equipes da secretaria continuam a investigação.
Ao todo, 21 pacientes que tiveram dois resultados de teste para o coronavírus positivo em um intervalo superior a 30 dias foram identificados. No entanto, 17 destes não puderam ser investigados. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a falta de material biológico nos dois exames impossibilita a apuração.
Não foi possível fazer investigação, pois não tinham amostras biológicas da primeira coleta. Como o fenômeno da reinfecção é um fenômeno novo, ele exige critérios muito rígidos de comparação e retestagem para, de fato, poder confirmar a reinfecção, disse.
Dos quatro que passaram pela investigação, três foram descartados e um foi considerado inconclusivo. "Estamos apresentando aqui que, dos 21 casos, quatro foram investigados, três foram descartados e um saiu inconclusivo. Sendo necessário ainda novas investigações deste caso", afirmou o secretário na coletiva. 
Já durante esta tarde, em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de vigilância epidemiológica Luiz Carlos Reblin explicou que o caso que está como inconclusivo não pôde ser descartado e nem confirmado por causa de especificidades de situações genéticas relacionadas ao exame. Para chegar a uma conclusão, ele afirmou que a Sesa deve procurar apoio de outras entidades, como a Fundação Oswaldo Cruz (FrioCruz). 

SECRETARIA DA SAÚDE

A reportagem entrou em contato com a Sesa, questionando como se deu essa investigação que chegou aos descartes. Esta matéria será atualizada assim que a resposta for recebida.

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PROTOCOLO PARA COLETA DE MATERIAL

Para evitar problemas na investigação de possíveis casos de reinfecção no futuro, a secretaria deve determinar que todos os pacientes que tenham alta hospitalar da Covid-19 passem por coleta de material.
Diante da necessidade de ter parâmetros mais claros para o estudo da reinfecção, estamos determinando um protocolo para coletar o Swab na alta de todos os pacientes hospitalizados no Espírito Santo, para que a gente possa ter uma amostra que possa apontar o resultado negativo desses pacientes na alta hospitalar. E ocorrendo nestes casos novos sintomas respiratórios em um período superior da negativação por PCR, poderemos investigar as possíveis reinfecções com maior precisão metodológica, concluiu o secretário Nésio Fernandes. 

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