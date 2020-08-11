Sesa investiga caso suspeito de reinfecção por coronavírus no ES

Covid-19 Crédito: Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está investigando um caso suspeito de reinfecção por coronavírus no Espírito Santo . A informação foi confirmada em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (11). Em uma primeira análise, o caso deu inconclusivo. Mas equipes da secretaria continuam a investigação.

Ao todo, 21 pacientes que tiveram dois resultados de teste para o coronavírus positivo em um intervalo superior a 30 dias foram identificados. No entanto, 17 destes não puderam ser investigados. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a falta de material biológico nos dois exames impossibilita a apuração.

Não foi possível fazer investigação, pois não tinham amostras biológicas da primeira coleta. Como o fenômeno da reinfecção é um fenômeno novo, ele exige critérios muito rígidos de comparação e retestagem para, de fato, poder confirmar a reinfecção, disse.

Dos quatro que passaram pela investigação, três foram descartados e um foi considerado inconclusivo. "Estamos apresentando aqui que, dos 21 casos, quatro foram investigados, três foram descartados e um saiu inconclusivo. Sendo necessário ainda novas investigações deste caso", afirmou o secretário na coletiva.

Já durante esta tarde, em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de vigilância epidemiológica Luiz Carlos Reblin explicou que o caso que está como inconclusivo não pôde ser descartado e nem confirmado por causa de especificidades de situações genéticas relacionadas ao exame. Para chegar a uma conclusão, ele afirmou que a Sesa deve procurar apoio de outras entidades, como a Fundação Oswaldo Cruz (FrioCruz).

SECRETARIA DA SAÚDE

A reportagem entrou em contato com a Sesa, questionando como se deu essa investigação que chegou aos descartes. Esta matéria será atualizada assim que a resposta for recebida.

PROTOCOLO PARA COLETA DE MATERIAL

Para evitar problemas na investigação de possíveis casos de reinfecção no futuro, a secretaria deve determinar que todos os pacientes que tenham alta hospitalar da Covid-19 passem por coleta de material.